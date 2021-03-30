Довибори до Верховної Ради: Кошулинський може перемогти Вірастюка на Івано-Франківщині

Кандидати від "Свободи" і партії "За майбутнє" скоротили розрив зі "слугою народу", який вже похвалився своєю перемогою.

Василь Вірастюк лідирує на довиборах до Верховної Ради в Івано-Франківській області, однак інші кандидати значно скоротили розрив. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.

Станом на 9:00 30 березня відомство опрацювало 67,52% протоколів по округу №87. Голоси розподілилися таким чином:

Василь Вірастюк ("Слуга народу") — 31,30% голосів;

Руслан Кошулинський, (ВО "Свобода") — 28,88%;

Олександр Шевченко ("За майбутнє") — 28,73%;

Юрій Голіней ("Платформа громад") — 6,77%

Михайло Ноняк (самовисуванець) — 2,86%.

[ + – ] Дані ЦВК про підрахунок голосів в Івано-Франківській області Фото: пресс-служба ЦИК

Вранці 29 березня, коли ЦВК опрацювала 35% протоколів в Івано-Франківській області, Василь Вірастюк випереджав конкурентів майже на 6%, а тепер розрив з Русланом Кошулинський сильно скоротився і становить трохи більше 2%. Згідно з офіційними результатами підрахунку, за "Слугу народу" проголосували 10 496 осіб, а за кандидата від ВО "Свобода" — 9 686 виборців.

Раніше Василь Вірастюк заявив про перемогу на довиборах до Верховної Ради, посилаючись на паралельний підрахунок голосів з усіх 117 дільниць в Івано-Франківській області. Він подякував співвітчизникам і закликав їх "захистити результат".

Стало відомо, що Андрій Аксьонов від партії "Порядок" переміг на довиборах у Донецькій області за результатами обробки ЦВК всіх протоколів, за кандидата проголосували 19 949 виборців (65,46%). На другому місці опинився Валентин Рибін від "Партії Шарія" з 13%.

Андрій Аксьонов є мером міста Добропілля, входить у партію "Порядок". За інформацією ЗМІ, він був одним з організаторів незаконного "референдуму" на Донбасі, коли очолював селище Новодонецьке. У 2018 році Донецька обласна прокуратура повідомила Аксьонову про підозру у підробці документів для поїздки в окупований Крим.

Писали також, що "ОПЗЖ" очолила рейтинг партій у соціологічному опитуванні компанії RTS (Роботизовані Телесистеми). Якби вибори до Верховної Ради проходили 21 березня, до неї б пройшли: