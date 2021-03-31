На Івано-Франківщині зупинили підрахунок голосів, "Слуги народу" поїхали розбиратися

Колишній голова окружної комісії зник, а новий не відновлює роботу.

Народні депутати від "Слуги народу" виїхали на Західну Україну, щоб розібратися в ситуації з обробкою протоколів на довиборах до Верховної Ради. Про це прес-служба партії повідомила на офіційному сайті.

Вибори на окрузі №87 в Івано-Франківській області відбулися 28 березня, однак станом на 31 березня підрахунок голосів ще не закінчили. За даними руху "ОПОРА", у вівторок дев'ять членів окружної комісії з колишнім главою Русланом Кашніковим не прийшли на засідання. Чотирьох осіб замінили, однак підрахунок голосів так і не продовжили — оброблені лише 67% протоколів.

Як повідомляє "Слуга народу", новий глава Олексій Остроухов ("Голос") так і не відновив роботу виборчої комісії. Прес-служба додала, що під час і після виборів спостерігачі зафіксували безліч порушень на виборчих дільницях. Тому група нардепів від "Слуги народу" на чолі з керівником фракції Давидом Арахамією і главою партії Олександром Корнієнком вирушила до Львова, а звідти — в Івано-Франківськ.

"Слуга народу" бачить в цьому можливий зрив або перешкоджання виборчому процесу певними політичними опонентами", — наголошується в повідомленні.

Кандидат від ВО "Свобода" Руслан Кошулинський у "Фейсбук" також заявив про порушення в день тиші, під час голосування та у процесі підрахунку голосів.

"Це яскравий приклад грубої, незаконної боротьби за владу. З огляду на численні порушення і на ситуацію, яка зараз відбувається, вимагаємо визнати результати виборів недійсними й оголосити перевибори", — написав політик.

[ + – ] Допис Руслана Кошулинського Фото: Скриншот

Згідно з даними ЦВК, за результатами підрахунку 67,52% голосів лідирують:

Василь Вірастюк ("Слуга народу") — 31,30% голосів;

Руслан Кошулинський, (ВО "Свобода") — 28,88%;

Олександр Шевченко ("За майбутнє") — 28,73%;

Юрій Голіней ("Платформа громад") — 6,77%

Михайло Ноняк (самовисуванець) — 2,86%.