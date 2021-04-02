Вибори у 87 окрузі визнали недійсними на дільниці, де переміг Шевченко (фото)

Кандидат від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко отримав майже утричі більше голосів, ніж Василь Вірастюк від "Слуги народу".

Окружна комісія визнала недійсними вибори на дільниці №261030 в окрузі №87 під час перерахунку голосів. Про це у "Фейсбук" пише громадський рух "Чесно".

В ніч з 1 на 2 квітня ОВК опрацювала протоколи 5 з 20 дільниць, які відправили на перерахунок. При повторному підрахунку на дільниці №261030 нібито виявили, що у виписку з реєстру незаконно внесли 30 виборців, адже дільнична комісія не подала рішення про включення цих громадян у виписку. У протоколі також вказали на відсутність заяв виборців, медичних довідок про стан здоров'я, підпису та печатки.

[ + – ] Постанова комісії на 87 окрузі Фото: Рух ЧЕСНО

"Таким чином було підтверджено факт безпідставної видачі 30 виборчих бюлетенів... Кількість безпідставно виданих бюлетенів перевищує 5% від кількості виборців, які отримали бюлетені на виборчих дільницях", — наголошується в документі.

За інформацією руху "ЧЕСНО", на цій ділянці переміг Олександр Шевченко (377 голосів), тоді як Василь Вірастюк отримав 141 голос. Окружна виборча комісія викликала поліцію через зникнення 100 бюлетенів на користь кандидата від "За майбутнє", а один з членів заявив про крадіжку документів.

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[ + – ] Виборчий протокол комісії на 87 ділянці Фото: Рух ЧЕСНО

За даними ЦВК, на окрузі №87 в Івано-Франківській області підрахували вже 90,59% голосів. Поки Василь Вірастюк від "Слуги народу" лідирує з 14 500 голосами (31,51%). Олександр Шевченко перебуває на другому місці з 13 586 і відстає всього на 2%.

[ + – ] Протокол про невизнання виборів Фото: Рух ЧЕСНО

Раніше стало відомо, що СБУ оточила будівлю окружної комісії у Надвірній, де до цього призупинили підрахунок голосів. Спецназівці вигнали з приміщення всіх людей, які не беруть участі у виборчому процесі і оточували Будинок культури службовими автомобілями. У прес-центрі спецслужби повідомили, що таке рішення прийняли після повідомлень про замінування і захопленні заручників.

До цього з'явилася інформація, що Центрвиборчком вдруге змінив керівника окружної комісії в Івано-Франківській області. Зараз її очолює представник "Голосу" Олексій Остроухов.