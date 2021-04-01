Выборы на 87 округе: СБУ разогнала людей и оцепила здание избиркома
С самого утра спецназовцы дежурят у входа и не пускают никого, кроме членов комиссий. Они намерены пресекать любые беспорядки.
1 апреля спецназ Службы безопасности Украины оцепил здание избирательной комиссии округа №87 в городе Надворная Ивано-Франковской области, где проходят довыборы в Верховную Раду. Общественное движение "ЧЕСНО" сообщило об этом в "Фейсбук".
По информации от наблюдателей, около 6 часов утра сотрудники спецслужбы пришли в Дом культуры, где располагается окружная комиссия, и вывели из здания всех людей, которые не участвуют в избирательном процессе. При этом члены участковой комиссии остались на своих местах, а представителей окружной на тот момент не было.
Около 11:00 общественное движение зафиксировало, что спецназовцы оцепили здание, а вокруг Дома культуры поставили машины. Через полчаса прибыли члены окружной избирательной комиссии, и работа по подсчету голосов продолжилась.
Некоторые из членов ОИК сообщили движению "ЧЕСНО", что члены комиссий оставили мешки с документацией в помещении Дома культуры на ночь, но утром, по словам очевидцев, их положение изменилось. Общественные деятели выясняют, что произошло.
"Один из членов УИК говорит, что была попытка проникновения на УИК, чтобы забрать печать из сейфа. Он также сообщил, что на месте в УИК была полиция, и попытка с похищением печати не удалась", — передает "ЧЕСНО".
Пресс-центр СБУ рассказал "Украинской правде", что спецназовцы приняли меры, чтобы не допустить дестабилизацию ситуации, беспорядков и правонарушений во время выборов в Верховную Раду. За последние сутки правоохранители получили четыре сообщения о минировании и три сообщения о захвате заложников на территории округа, но все они оказались ложными.
"Такие события свидетельствуют о возможных попытках дестабилизировать ситуацию вокруг выборов на 87 ОВО. В связи с этим, СБУ принято решение совместно с органами Национальной полиции взять под охрану объекты 87 ОИО", — цитирует СМИ.
Накануне писали, что вооруженных сотрудников СБУ заметили в городе Надворная, как и служебные машины с включенными спецсигналами.
Ранее появилась информация, что "слуга народа" Николай Тищенко устроил обыски людей на избирательном участке в Надворной и отобрал удостоверение у журналиста. Кроме того, он начал ругаться с кандидатом от партии "За майбутнє" Александром Шевченко и потребовал, чтобы тот извинился на коленях.