Выборы на 87 округе: СБУ разогнала людей и оцепила здание избиркома

С самого утра спецназовцы дежурят у входа и не пускают никого, кроме членов комиссий. Они намерены пресекать любые беспорядки.

1 апреля спецназ Службы безопасности Украины оцепил здание избирательной комиссии округа №87 в городе Надворная Ивано-Франковской области, где проходят довыборы в Верховную Раду. Общественное движение "ЧЕСНО" сообщило об этом в "Фейсбук".

По информации от наблюдателей, около 6 часов утра сотрудники спецслужбы пришли в Дом культуры, где располагается окружная комиссия, и вывели из здания всех людей, которые не участвуют в избирательном процессе. При этом члены участковой комиссии остались на своих местах, а представителей окружной на тот момент не было.

Около 11:00 общественное движение зафиксировало, что спецназовцы оцепили здание, а вокруг Дома культуры поставили машины. Через полчаса прибыли члены окружной избирательной комиссии, и работа по подсчету голосов продолжилась.

Некоторые из членов ОИК сообщили движению "ЧЕСНО", что члены комиссий оставили мешки с документацией в помещении Дома культуры на ночь, но утром, по словам очевидцев, их положение изменилось. Общественные деятели выясняют, что произошло.

Фото: Рух ЧЕСНО

"Один из членов УИК говорит, что была попытка проникновения на УИК, чтобы забрать печать из сейфа. Он также сообщил, что на месте в УИК была полиция, и попытка с похищением печати не удалась", — передает "ЧЕСНО".

Пресс-центр СБУ рассказал "Украинской правде", что спецназовцы приняли меры, чтобы не допустить дестабилизацию ситуации, беспорядков и правонарушений во время выборов в Верховную Раду. За последние сутки правоохранители получили четыре сообщения о минировании и три сообщения о захвате заложников на территории округа, но все они оказались ложными.

"Такие события свидетельствуют о возможных попытках дестабилизировать ситуацию вокруг выборов на 87 ОВО. В связи с этим, СБУ принято решение совместно с органами Национальной полиции взять под охрану объекты 87 ОИО", — цитирует СМИ.

Накануне писали, что вооруженных сотрудников СБУ заметили в городе Надворная, как и служебные машины с включенными спецсигналами.

Ранее появилась информация, что "слуга народа" Николай Тищенко устроил обыски людей на избирательном участке в Надворной и отобрал удостоверение у журналиста. Кроме того, он начал ругаться с кандидатом от партии "За майбутнє" Александром Шевченко и потребовал, чтобы тот извинился на коленях.