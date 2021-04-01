Вибори на 87 окрузі: СБУ розігнала людей і оточила будівлю виборчкому

Від самого ранку спецпризначенці чергують біля входу і не пускають нікого, крім членів комісій. Вони мають намір припиняти будь-які заворушення.

1 квітня спецпризначенці Служби безпеки України оточили будівлю виборчої комісії округу №87 в місті Надвірна Івано-Франківської області, де проходять довибори до Верховної Ради. Громадський рух "ЧЕСНО" повідомив про це у "Фейсбук".

За інформацією від спостерігачів, близько 6 години ранку співробітники спецслужби прийшли до Будинку культури, де розташовується окружна комісія, і вивели з будівлі всіх людей, які не беруть участі у виборчому процесі. При цьому члени дільничної комісії залишилися на своїх місцях, а представників окружної на той момент не було.

Близько 11:00 громадський рух зафіксував, що спецпризначенці оточили будівлю, а навколо Будинку культури поставили машини. Через півгодини прибули члени окружної виборчої комісії, і робота з підрахунку голосів продовжилася.

Деякі з членів ОВК повідомили руху "ЧЕСНО", що члени комісій залишили мішки з документацією в приміщенні Будинку культури на ніч, але вранці, за словами очевидців, їхнє місце змінилося. Громадські діячі зʼясовують, що сталося.

Фото: Рух ЧЕСНО

"Один з членів ДВК каже, що була спроба проникнення на ДВК, щоб забрати печатку із сейфа. Він також повідомив, що на місці в ДВК була поліція, і спроба з викраденням печатки не вдалася", — передає "ЧЕСНО".

Пресцентр СБУ розповів "Українській правді", що спецпризначенці вжили заходів, щоб не допустити дестабілізації ситуації, заворушень і правопорушень під час виборів до Верховної Ради. За останню добу правоохоронці отримали чотири повідомлення про мінування і три повідомлення про захоплення заручників на території округу, але всі вони виявилися помилковими.

"Такі події свідчать про можливі спроби дестабілізувати ситуацію навколо виборів на 87 ОВО. У звʼязку з цим, СБУ прийнято рішення спільно з органами Національної поліції взяти під охорону обʼєкти 87 ОВО", — цитує ЗМІ.

Напередодні писали, що озброєних співробітників СБУ помітили в місті Надвірна, як і службові машини з ввімкненими спецсигналами.

Раніше зʼявилася інформація, що "слуга народу" Микола Тищенко влаштував обшуки людей на виборчій дільниці в Надвірній і відібрав посвідчення в журналіста. Крім того, він почав лаятися з кандидатом від партії "За майбутнє" Олександром Шевченком і зажадав, щоб той просив вибачення на колінах.