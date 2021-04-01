Тищенко устроил обыски и потребовал стать перед ним на колени в Надворной (видео)

"Слуга народа" якобы пытался вывести из себя кандидата Александра Шевченко на избирательном участке.

Народный депутат Николай Тищенко якобы превысил свои полномочия на округе №87 в Ивано-Франковской области. Об этом в "Фейсбук" сообщило общественное движение "ЧЕСНО", разместив видео с места происшествия.

Николай Тищенко обвинил в сепаратизме кандидата от партии "За майбутнє" Александра Шевченко и потребовал, чтобы тот встал на колени и извинился. Он также заявил, что представитель партии "За майбутнє" зарабатывает миллиарды на украинских недрах.

"Шевченко решили удалисть из участка, хотя он не реагировал на провокации Тищенко, предположительно, были рассчитаны на то, чтобы вывести кандидата из себя… В отличие от Тищенко, Шевченко — субъект избирательного процесса и имеет право находиться на ОИК", — пишет "ЧЕСНО".

На видео также зафиксировано, что нардеп потребовал, чтобы журналисты предъявили документы, а затем отобрал удостоверение у одного из них. Николай Тищенко передал документ полицейскому, заявив о подделке. Он также распорядился провести обыск людей на предмет оружия. Когда же один из полицейских упрекнул его в незаконных действиях, нардеп принялся на него кричать.

Николай Тищенко вошел в группу нардепов из партии "Слуга народа", которые отправились в Надворную разбираться в ситуации из-за приостановки подсчета голосов. В Ивано-Франковскую область также отправились руководитель фракции Давид Арахамия, глава партии Александром Корниенко и еще около 20 народных депутатов.

1 апреля стало известно, что Надворную Ивано-Франковской области стянули вооруженных сотрудников СБУ, микроавтобусы со спецсигналами промчались по городу в сопровождении автомобилей патрульной полиции.

Ранее во фракционном чате "Слуги народа" Давид Арахамия написал о том, что народный депутат Николай Тищенко был ранен на избирательном участке в Ивано-Франковской области. В Telegram-канале "Темный рыцарь" позже сообщили, будто таким образом глава фракции пытался вычислить, кто "сливает" данные.