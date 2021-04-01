Тищенко влаштував обшуки і зажадав стати перед ним на коліна в Надвірній (відео)

"Слуга народу" нібито намагався вивести із себе кандидата Олександра Шевченка на виборчій дільниці.

Народний депутат Микола Тищенко нібито перевищив свої повноваження на окрузі №87 в Івано-Франківській області. Про це у "Фейсбук" повідомив громадський рух "ЧЕСНО", розмістивши відео з місця події.

Микола Тищенко звинуватив у сепаратизмі кандидата від партії "За майбутнє" Олександра Шевченка і зажадав, щоб той встав на коліна і попросив вибачення. Він також заявив, що представник партії "За майбутнє" заробляє мільярди на українських надрах.

"Шевченка вирішили забрати з ділянки, хоча він не реагував на провокації Тищенка, які імовірно, були розраховані на те, щоб вивести кандидата із себе ... На відміну від Тищенка, Шевченко — суб'єкт виборчого процесу і має право перебувати на ОВК", — пише "ЧЕСНО".

На відео також зафіксовано, що нардеп зажадав, щоб журналісти пред'явили документи, а потім відібрав посвідчення в одного з них. Микола Тищенко передав документ поліцейському, заявивши про підробку. Він також розпорядився провести обшук людей на предмет зброї. Коли ж один з поліцейських дорікнув йому в незаконних діях, нардеп почав на нього кричати.

Микола Тищенко увійшов до групи нардепів з партії "Слуга народу", які вирушили в Надвірну розбиратися в ситуації через припинення підрахунку голосів. В Івано-Франківську область також вирушили керівник фракції Давид Арахамія, голова партії Олександр Корнієнко і ще близько 20 народних депутатів.

1 квітня стало відомо, що в Надвірну Івано-Франківської області стягнули озброєних співробітників СБУ, мікроавтобуси із спецсигналами промчали по місту в супроводі автомобілів патрульної поліції.

Раніше у фракційному чаті "Слуги народу" Давид Арахамія написав про те, що народний депутат Микола Тищенко був поранений на виборчій дільниці в Івано-Франківській області. У Telegram-каналі "Темний лицар" пізніше повідомили, ніби таким чином голова фракції намагався вирахувати, хто "зливає" дані.