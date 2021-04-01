Довыборы в Верховную Раду: в Надворную стянули вооруженных силовиков (видео)

Десятки сотрудников СБУ с автоматами приехали в город, где люди заблокировали окружную комиссию.

В город Надворная Ивано-Франковской области, где расположен избирательный округ №87, стянули вооруженных силовиков. Очевидцы сняли правоохранителей на видео, которое появилось в группе "Типичная Надворная" в Facebook.

С раннего утра 1 апреля около десятка микроавтобусов со включенными спецсигналами приехали в Надворную в сопровождении автомобилей полиции. Горожане также заметили на улицах города сотрудников СБУ в форме и с автоматами.

Появилось также видео, на котором, по словам авторов, местные жители заблокировали в здании членов окружной избирательной комиссии. Люди перекрыли вход и не выпускали тех, кто находился внутри.

"Участки, на которах выиграл Вирастюк, сдают бюллетени и протоколы без проблем, а там, где победил Шевченко — придумают разные причины и не принимают", — пишут авторы ролика.

Ранее окружная комиссия приостановила подсчет голосов по округу №87 в Ивано-Франковской области. Кандидат в нардепы Руслан Кошулинский ("Свобода") сообщил о множестве нарушений и потребовал провести перевыборы. По его словам, на участке подкупали голоса.

26 марта появилась информация о том, что президент Владимир Зеленский использовал административный ресурс, чтобы агитировать за Василия Вирастюка. Как сообщила Гражданская сеть "ОПОРА" публикации в пользу кандидата от "Слуги народа" появились на сайтах ОФиса президета и шести областных государственных администраций, включая Харьковскую и Донецкую. Пока Василий Вирастюк лидирует по результатам ЦИК.

Делегация народных депутатов от "Слуги народа" отправилась в Надворную, чтобы разобраться в ситуации. В группу вошли глава парламентской фракции Давид Арахамия и руководитель партии Александр Корниенко.

ЦИК уже дважды сменяла глав окружной комиссии в Ивано-Франковской области, которые не являлись на заседание. Из-за этого подсчет голосов был приостановлен на два дня. Сейчас комиссию возглавляет представитель партии "Голос" Андрей Лозинский.