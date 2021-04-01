Довибори до Верховної Ради: у Надвірну стягнули збройних силовиків (відео)

Десятки співробітників СБУ з автоматами приїхали в місто, де люди заблокували окружну комісію.

У місто Надвірна Івано-Франківської області, де розташований виборчий округ №87, стягнули збройних силовиків. Очевидці зняли правоохоронців на відео, яке з'явилося в групі "Типова Надвірна" у Facebook.

З раннього ранку 1 квітня близько десятка мікроавтобусів з ввімкненими спецсигналами приїхали в Надвірну в супроводі автомобілів поліції. Городяни також помітили на вулицях міста співробітників СБУ у формі і з автоматами.

З'явилося також відео, на якому, за словами авторів, місцеві жителі заблокували в будівлі членів окружної виборчої комісії. Люди перекрили вхід і не випускали тих, хто був усередині.

"Дільниці, на яких виграв Вірастюк, здають бюлетені і протоколи без проблем, а там, де переміг Шевченко — придумають різні причини і не приймають", — пишуть автори ролика.

Раніше окружна комісія припинила підрахунок голосів по округу №87 в Івано-Франківській області. Кандидат у нардепи Руслан Кошулинський ("Свобода") повідомив про безліч порушень і зажадав провести перевибори. За його словами, на ділянці підкуповували голоси.

26 березня з'явилася інформація про те, що президент Володимир Зеленський провів адміністративний ресурс, щоб агітувати за Василя Вірастюка. Як повідомила Громадянська мережа "ОПОРА", публікації на користь кандидата від "Слуги народу" з'явилися на сайтах офіс президента і шести обласних державних адміністрацій, включаючи Харківську та Донецьку. Поки Василь Вірастюк лідирує за результатами ЦВК.

Делегація народних депутатів від "Слуги народу" вирушила в Надвірну, щоб розібратися в ситуації. До групи увійшли голова парламентської фракції Давид Арахамія і керівник партії Олександр Корнієнко.

ЦВК вже двічі змінювала голів окружної комісії в Івано-Франківській області, які не були на засіданнях. Через це підрахунок голосів був припинений на два дні. Наразі комісію очолює представник партії "Голос" Андрій Лозинський.