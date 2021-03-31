"Тищенко ранен на 87-м округе", – Арахамия в чате "Слуга народа"

Глава фракции "слуг" утверждает, что благодаря этой неправдивой информации якобы удалось вычислить, кто "сливает" информацию в Telegram-каналы.

В среду, 31 марта, в Telegram-канале "Темный рыцарь" появилась информация о том, что во фракционном чате "Слуги народа" глава фракции Давид Арахамия написал о том, что народный депутат Николай Тищенко получил ранение на участке в 87-м округе в Ивано-Франковской области.

Фото: Скриншот

Спустя полчаса в этом же Telegram-канале появилась информация о том, что Арахамия намеренно распространил неправдивую информацию – якобы чтобы вычислить, "кто сливает информацию в Telegram-каналы".

"Дебилы в нашей фракции по степени умственной отсталости превзошли сами себя", – говорится в посте.

Фото: Скриншот

Еще через некоторое время автор канала "Темный рыцарь" написал публикацию следующего содержания: "Крыса Арахамия ищет крысу в чате …это, наверное, в отдел знакомств".

Фото: Скриншот

С самим Николаем Тищенко удалось связаться изданию VESTI. В телефонном разговоре он якобы заявил, что никакого ножевого ранения не было, однако в толпе на участке "его поцарапали чем-то похожим на шило".

Журналисты этого же издания связались с нардепом Евгением Шевченко, который заявил, что сообщение Арахамии "было специально запущенной дезинформация в официальный чат "СН". Они же связались с руководителем пресс-службы фракции "Слуга народа" Юлией Палийчук, которая подтвердила, что это фейк.

Ситуацию прокомментировала также журналистка Соня Кошкина у себя в Telegram-канале.

Не перестаю удивляться этим людям. Вот, правда. У меня нет слов. Просто нет слов. Нашли, чем шутить", – написала она.

По ее словам, во фракции и до этого догадывались, кто "сливает" информацию в Telegram, однако решили "словить на живца".

"Получилось. Депутатам сказали, что операция прошла успешно и имя "героя" Давид озвучит на ближайшей фракции", – написала она.

Как сообщает "Страна.юа", ранее Арахамия заявлял о том, что Telegram-канал "Темный рыцарь" ведет народный депутат Александр Дубинский.

Стоит отметить, что по состоянию на 12:00 среды, 31 марта, на 87-м округ обработано лишь 67,52% протоколов. Лидерами гонки являются:

Василий Вирастюк ("Слуга народа") — 31,30% голосов;

Руслан Кошулинский, (ВО "Свобода") — 28,88%;

Александр Шевченко ("За майбутнє") — 28,73%;

Юрий Голиней ("Платформа громад") — 6,77%;

Михаил Ноняк (самовыдвиженец) — 2,86%.

Однако на текущий момент подсчет голосов Окружной избирательной комиссией не ведется.

Ранее народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко на своей странице в "Фейсбук" заявил попытке сорвать довыборы в Верховную Раду на избирательном округе №87. По его словам, в день голосования и до сих пор на участке наблюдаются нарушения. По мнению нардепа, конкуренты решили сфальсифицировать результаты выборов, ведь якобы проиграли кандидату от "Слуги народа" Василию Вирастюку.

Ранее стало известно, что бывший глава окружной комиссии Руслан Кашников не появился на заседании 30 марта вместе с еще восемью членами. В итоге кворум не собрался, и комиссия приостановила подсчет голосов. ЦИК поставила во главе Алексея Остроухова, однако 31 марта он тоже не пришел. Таким образом с момента голосования, которое состоялось 28 марта, в Ивано-Франковской области обработали всего 67% протоколов.

В связи с этим группа народных депутатов от "Слуги народа" во главе с Давидом Арахамией и Александром Корниенко отправились в Ивано-Франковск, чтобы разобраться в ситуации.

Кандидат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский потребовал перевыборов в связи со множеством нарушений, включая подкуп избирателей. По его словам, избираельное законодательство нарушали в "день тишины", в сам день выборов и во время подсчета голосов.

Ранее Василий Вирастюк заявил о победе на довыборах в Верховную Раду, ссылаясь на параллельный подсчет голосов со всех 117 участков в Ивано-Франковской области. Он поблагодарил соотечественников и призвал их "защитить результат".