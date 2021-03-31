"Тищенко поранений на 87-му окрузі", — заявив Арахамія в чаті "слуг народу"

Пізніше з ряду джерел стало відомо, що неправдиву інформацію поширили спеціально щоб вирахувати, хто "зливає" інформацію в Telegram-канали.

У середу, 31 березня, в Telegram-каналі "Темний лицар" з'явилася інформація про те, що у фракційному чаті "Слуги народу" голова фракції Давид Арахамія написав про те, що народний депутат Микола Тищенко отримав поранення на дільницю у 87-му окрузі в Івано-Франківській області.

Фото: Скриншот

Через півгодини в цьому ж Telegram-каналі з'явилася інформація про те, що Арахамія навмисно поширив неправдиву інформацію — нібито щоб вичислити, "хто зливає інформацію в Telegram-канали".

"Дебіли в нашій фракції за ступенем розумової відсталості перевершили самі себе", — йдеться в пості.

Фото: Скриншот

Ще через деякий час автор каналу "Темний лицар" написав публікацію такого змісту: "Щур Арахамія шукає щура в чаті ... це, напевно, до відділу знайомств".

Фото: Скриншот

Із самим Миколою Тищенко вдалося зв'язатися виданню VESTI. У телефонній розмові він нібито заявив, що ніякого ножового поранення не було, проте в натовпі на дільниці "його подряпали чимось схожим на шило".

Журналісти цього ж видання зв'язалися з нардепом Євгеном Шевченком, який заявив, що повідомлення Арахамії "було спеціально запущеною дезінформацією в офіційному чаті "СН". Вони ж зв'язалися з керівником пресслужби фракції "Слуга народу" Юлією Палійчук, яка підтвердила, що це фейк .

Ситуацію прокоментувала також журналістка Соня Кошкіна в себе в Telegram-каналі.

"Не перестаю дивуватися цим людям. Ось, правда. У мене немає слів. Просто немає слів. Знайшли, про що пожартувати", — написала вона.

За її словами, у фракції і до цього здогадувалися, хто "зливає" інформацію в Telegram, проте вирішили "зловити на живця".

"Вийшло. Депутатам сказали, що операція пройшла успішно й ім'я «героя» Давид озвучить на найближчій фракції", — написала вона.

Як повідомляє "Страна.юа", раніше Арахамія заявляв про те, що Telegram-канал "Темний лицар" веде народний депутат Олександр Дубінський.

Варто зазначити, що станом на 12:00 середи, 31 березня, на 87-му окрузі оброблено лише 67,52% протоколів. Лідерами перегонів є:

Василь Вірастюк ( "Слуга народу") — 31,30% голосів;

Руслан Кошулинський, (ВО "Свобода") — 28,88%;

Олександр Шевченко ( "За майбутнє") — 28,73%;

Юрій Голіней ( "Платформа громад") — 6,77%;

Михайло Ноняк (самовисуванець) — 2,86%.

Однак на поточний момент підрахунок голосів Окружною виборчою комісією не ведеться.

Раніше народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко на своїй сторінці у "Фейсбук" заявив про спробу зірвати довибори до Верховної Ради на виборчому окрузі №87. За його словами, у день голосування і досі на ділянці спостерігаються порушення. На думку нардепа, конкуренти вирішили сфальсифікувати результати виборів, адже нібито програли кандидату від "Слуги народу" Василю Вірастюку.

Раніше стало відомо, що колишній голова окружної комісії Руслан Кашников не з'явився на засіданні 30 березня разом з ще вісьма членами. У результаті кворум не зібрався, і комісія припинила підрахунок голосів. ЦВК поставила на чолі Олексія Остроухова, однак 31 березня він теж не прийшов. Таким чином з моменту голосування, яке відбулося 28 березня, в Івано-Франківській області обробили всього 67% протоколів.

У зв'язку з цим група народних депутатів від "Слуги народу" на чолі з Давидом Арахамією та Олександром Корнієнком вирушили в Івано-Франківськ, щоб розібратися в ситуації.

Кандидат від ВО "Свобода" Руслан Кошулинський зажадав перевиборів у зв'язку з великою кількістю порушень, включаючи підкуп виборців. За його словами, виборче законодавство порушували в "день тиші", у сам день виборів і під час підрахунку голосів.

Раніше Василь Вірастюк заявив про перемогу на довиборах до Верховної Ради, посилаючись на паралельний підрахунок голосів з усіх 117 дільниць в Івано-Франківській області. Він подякував співвітчизникам і закликав їх "захистити результат".