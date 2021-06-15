"Перевершили Партію регіонів": Василь Вірастюк склав присягу нардепа під крики "Ганьба"

Василь Вірастюк офіційно став народним депутатом від округу №87 в Івано-Франківській області. Ігор Палиця заявив, що "Слуга народу" вкрала перемогу в Олександра Шевченка.

15 червня новообраний народний депутат України Василь Вірастюк склав присягу у Верховній Раді. Засідання транслюється на офіційному сайті парламенту.

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Василь Вірастюк зачитав текст присяги з трибуни Верховної Ради під крики "Ганьба" й оплески деяких членів фракції "Слуга народу". Після цього спікер парламенту Дмитро Разумков привітав новоспеченого нардепа та визнав його повноваження.

Після Василя Вірастюка на трибуну зголосився депутат Ігор Палиця з партії "За майбутнє", який звернувся до колег, українців і правоохоронних органів. За його словами, новий член "Слуги народу" отримав депутатський мандат унаслідок фальсифікацій.

[ + – ] Нардеп Ігор Палиця виступив у Верховній Раді після присяги Василя Вірастюка Фото: Скриншот

"Все, що ви обіцяли — пустушка. Ви нічого не виконали, ви перевершили навіть "Партію регіонів" за тим які закони ухвалюєте, як тисните на правоохоронні органи і на судові органи влади", — висловився він на адресу монобільшості. — "Ви вкрали цю перемогу, ви обікрали народ Прикарпаття".

Довибори на окрузі №87 в Івано-Франківській області відбулися 28 березня 2021 року і супроводжувалися численними скандалами. Так виборча комісія довго не могла порахувати голоси, повідомляючи про порушення на дільницях.

22 квітня ЦВК визнала Василя Вірастюка новим народним депутатом від "Слуги народу", оголосивши остаточні результати голосування. Згідно з протоколом, кандидат отримав 15 536 голосів, тоді як його конкурент Олександр Шевченко з партії "За майбутнє" — 15 114 голосів.

У травні Велика палата Верховного суду скасувала протокол ЦВК, змусивши повторно скласти протокол. Зрештою Вірастюка знову визнали переможцем, але Олександр Шевченко оскаржив рішення. 23 травня Верховний суд частково задовольнив позов і скасував протокол від 19 травня, а 5 травня Велика палата задовольнила апеляцію "Слуг народу" та підтвердила правомірність дій ЦВК.