"Вареник с брынзой, на вкус как с селедкой", - Вирастюк описал фото женских гениталий

Внимание нардепа от "Слуги народа" привлек снимок девушки, которая подтянула ноги к голове и выставила зону бикини. Позже Вирастюк опубликовал пост с предложением "написать ему пожелания как ему жить и что писать".

Украинский нардеп Василий Вирастюк, попавший в Раду по мажоритарному округу в Ивано-Франковской области как выдвиженец от партии "Слуга народа", прокомментировал в Facebook фотографию женского полового органа фразой "вареник с брынзой".

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Так политик отреагировал на пост тренера Андрея Стригуна, в котором он добавил фото девушки, подтягивающей ноги к голове. На передний план весьма явно попадает зона бикини.

"Вареник" с брынзой", – написал сначала Вирастюк.

[ + – ] Кто именно оказался на фото, автор поста не уточнил

Далее пошла целая дискуссия, в которую втянулся президент Федерации стронгмена Украины Сергей Конюшок.

"Вареник" хоть с брынзой, но на вкус будто с селедкой", – продолжил Вирастюк.

Конюшок добавил, что тогда получается фаршмак и в "вареник" можно напихать все, что угодно".

[ + – ] Спортсмены подключились к обсуждению фотографии

После своих комментариев под фото Вирастюк опубликовал пост в Facebook, в котором просил каждого желающего написать "пожелания, как ему жить, дышать и с кем дружить". При этом нардеп сопроводил его картинкой, которая показывает, что мир не меняется после услышанного чужого мнения.

Автор фото с "вареником" в итоге решил удалить пост, в соцсети он сейчас недоступен.

Напомним, что недавно нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко предложил переименовать котлету по-киевски в "митбол", потому что молодежь "диктует новые тренды".

Вирастюк в ноябре этого года предстал в маске супергероя Капитана Америки. Этим он решил показать, что нардепы – это обычные люди, а не супергерои.

Отметим, что Вирастюк стал народным депутатом по итогам промежуточных выборов, которые прошли 28 марта 2021 года. Присягу он принял в Раде 15 июня под крики "Позор".