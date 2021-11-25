"Полубог": "слуга" Вирастюк поделился размышлениями о нардепах в маске Капитана Америки

Парламентарий рассказал, что граждане считают депутатов Рады супергероями, хотя их полномочия четко определены законодательством.

Народный депутат Украины Василий Вирастюк, которого избрали в Верховную Раду по мажоритарному округу в Ивано-Франковской области как выдвиженца партии "Слуга народа", поделился в Facebook своим фото в маске супергероя Капитана Америки.

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"Superman, Batman, Mister-A, Spiderman, и т.д. То есть человек, который может и умеет все в этой жизни. Для него нет никаких препятствий нигде и никогда. Одним словом, полубог", — написал Вирастюк, подчеркнув, что именно такими видят нардепов другие граждане.

Впрочем, заверил парламентарий, это не соответствует действительности, поскольку депутат Верховной Рады может работать исключительно в рамках своих полномочий, которые закреплены в законодательстве.

"И [нардеп] не является ни Николаем, ни Робин Гудом, ни кем-то еще…", — отметил Вирастюк.

Также "слуга" подчеркнул, что писал пост с некоторой иронией, но опираясь на личные наблюдения за время своей работы нардепом.

Судя по геометке, публикация была сделана в Ивано-Франковской области.

[ + – ] Пост Вирастюка о нардепах Фото: скриншот

[ + – ] Василий Вирастюк в маске Капитана Америки Фото: Facebook

Капитан Америка — супергерой компании Marvel. Впервые появился в комиксах в 1941-м году. С 2010 года Капитан Америка стал героем кинематографической вселенной Marvel, его роль исполнил Крис Эванс.

Напомним, Вирастюка избрали народным депутатом на промежуточных выборах, которые состоялись 28 марта 2021 года. Принял присягу парламентария он 15 июня.

В октябре Вирастюку поступил анонимный звонок с угрозами. Позже выяснилось, что звонившим оказался 19-летний житель Николаева. СМИ сообщали, что у парня могло быть психическое расстройство.