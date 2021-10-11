Нардепу Вирастюку угрожал психически больной мужчина, - СМИ

Телефонным анонимом оказался 19-летний житель Николаевской области, обещающий прийти "за душой" парламентария.

Нардепу "Слуги народа" и стронгмену Василию Вирастюку поступили угрозы об убийстве по телефону. Об этом сообщила УП.

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Пресс-служба столичной полиции также сообщила об угрозах в адрес народного депутата, но пока не назвала его имя. В сообщении говорится, что правоохранители начали поиск злоумышленника, как только к ним поступила информация о преступлении. Анонима удалось разыскать достаточно быстро – им оказался 19-летний житель Николаева, которого полиция доставила в отдел для дачи пояснений. Сейчас полицейские выясняют мотивы и обстоятельства совершенного злоумышленником поступка.

Решается вопрос о сообщении ему подозрения. Задержанному грозит ограничение свободы сроком до двух лет, согласно внесенному в Единый реестр досудебных расследований делу по ч. 1 ст. 129 УК Украины (угроза убийством).

По предварительной информации от УП, подозреваемый имеет признаки психического расстройства.

Звонок с угрозами Вирастюку подтвердила его пресс-секретарь Руслана Данилов. Она сообщила УНИАН, что аноним обещал "прийти по душу Вирастюка из ада", а также употреблял нецензурную лексику.

"Его оперативно установили. Сразу же определили, что это с Николаевщины был паренек. Сказали, что он психически нездоров. И в принципе, несмотря на весенне-осеннюю пору обострений именно таких болезней, то, очевидно, скорее всего, это такая история", — сказала Данилов и привела фрагмент вечернего звонка Вирастюку, который длился 31 сек:

- Алло, это Василий!?

- Кто это?

- Привет, братишка! Ты что еще не понял? Это мы — из ада! За твоей душой придем!

- Вы кто? Назовитесь, пожалуйста.

- Да, ты по-моему не понял. Мы обязательно придем за твоей душой. Тебе пи*да!

Василий Вирастюк принял присягу народного депутата в Раде 15 июня. Он баллотировался на округе №87 в Ивано-Франковской области. Реакция парламента на присягу Вирастюка была разной: кто-то кричал "Ганьба", а кто-то аплодировал — преимущественно нардепы "Слуги народа".

После присяги Вирастюка трибуну Рады занял нардеп из партии "За майбутнє" Игорь Палица. Тогда он заявил, что новый член "Слуги народа" получил депутатский мандат в результате фальсификаций.

Вокруг выборов на округе №87 в Ивано-Франковской области, прошедших 28 марта, действительно было много скандалов. Избирательная комиссия долго не могла посчитать голоса, ссылаясь на нарушения на участках.

Однако Вирастюка таки признали новым нардепом "Слуги народа" 22 апреля. Согласно протоколу избирательной комиссии, за него проголосовали 15536 граждан, тогда как его конкурент Александр Шевченко из партии "За майбутнє" набрал 15114 голосов.

В мае Большая палата Верховного суда отменила протокол ЦИК, заставив повторно составить протокол. В результате Вирастюка снова признали победителем, но Александр Шевченко обжаловал решение. 23 мая Верховный суд частично удовлетворил иск и отменил протокол от 19 мая, а 5 мая Большая палата удовлетворила апелляцию "Слуг народа" и подтвердила правомерность действий ЦИК.