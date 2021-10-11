Нардепу Вірастюку погрожував психічно хворий чоловік, — ЗМІ

Телефонним анонімом виявився 19-річний житель Миколаївської області, який обіцяє прийти "за душею" парламентарія.

Нардепу "Слуги народу" і стронгмену Василю Вірастюку надійшли погрози про вбивство по телефону. Про це повідомила УП.

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Пресслужба столичної поліції також повідомила про погрози на адресу народного депутата, але поки не назвала його ім'я. У повідомленні говориться, що правоохоронці почали пошук зловмисника, як тільки до них надійшла інформація про злочин. Аноніма вдалося розшукати досить швидко — ним виявився 19-річний житель Миколаєва, якого поліція доставила у відділ для дачі пояснень. Наразі поліцейські з'ясовують мотиви та обставини скоєного зловмисником вчинку.

Вирішується питання про повідомлення йому підозри. Затриманому загрожує обмеження волі на строк до двох років, відповідно до внесеної до Єдиного реєстру досудових розслідувань справи за ч. 1 ст. 129 КК України (погроза вбивством).

За попередньою інформацією від УП, підозрюваний має ознаки психічного розладу.

Дзвінок з погрозами Вірастюку підтвердила його прессекретарка Руслана Данилів. Вона повідомила УНІАН, що анонім обіцяв "прийти по душу Вірастюка з пекла", а також вживав нецензурну лексику.

"Його оперативно встановили. Відразу ж визначили, що це з Миколаївщини був хлопчина. Сказали, що він психічно нездоровий. І в принципі, незважаючи на весняно-осінню пору загострень саме таких хвороб, то, очевидно, швидше за все, це така історія", — сказала Данилів і навела фрагмент вечірнього дзвінка Вірастюку, який тривав 31 сек:

- Алло, це Василь!?

- Хто це?

- Привіт, брате! Ти що ще не зрозумів? Це ми — з пекла! За твоєю душею прийдемо!

- Ви хто? Назвіться, будь ласка.

- Так, ти по-моєму не зрозумів. Ми обов'язково прийдемо за твоєю душею. Тобі пи * да!

Василь Вірастюк склав присягу народного депутата в Раді 15 червня. Він балотувався на окрузі №87 в Івано-Франківській області. Реакція парламенту на присягу Вірастюка була різною: хтось кричав "Ганьба", а хтось аплодував — переважно нардепи "Слуги народу".

Після присяги Вірастюка трибуну Ради зайняв нардеп з партії "За майбутнє" Ігор Палиця. Тоді він заявив, що новий член "Слуги народу" отримав депутатський мандат у результаті фальсифікацій.

Навколо виборів на окрузі №87 в Івано-Франківській області, що відбулися 28 березня, дійсно було багато скандалів. Виборча комісія довго не могла порахувати голоси, посилаючись на порушення на дільницях.

Однак, Вірастюка таки визнали новим нардепом "Слуги народу" 22 квітня. Згідно з протоколом виборчої комісії, за нього проголосували 15536 громадян, тоді як його конкурент Олександр Шевченко з партії "За майбутнє" набрав 15114 голосів.

У травні Велика палата Верховного суду скасувала протокол ЦВК, змусивши повторно скласти протокол. У результаті Вірастюка знову визнали переможцем, але Олександр Шевченко оскаржив рішення. 23 травня Верховний суд частково задовольнив позов і скасував протокол від 19 травня, а 5 травня Велика палата задовольнила апеляцію "Слуг народу" і підтвердила правомірність дій ЦВК.