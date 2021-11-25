"Напівбог": "слуга" Вірастюк поділився роздумами про нардепів у масці Капітана Америки

Парламентарій розповів, що громадяни вважають депутатів Ради супергероями, хоча їхні повноваження чітко визначені законодавством.

Народний депутат України Василь Вірастюк, якого обрали до Верховної Ради по мажоритарному округу в Івано-Франківській області як висуванця партії "Слуга народу", поділився у Facebook своїм фото у масці супергероя Капітана Америки.

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"Superman, Batman, Mister-A, Spiderman, і т. д… Тобто людина, яка може і вміє все в цьому житті. Для неї немає жодних перешкод ніде і ніколи. Одним словом, напівбог", — написав Вірастюк, наголосивши, що саме так бачать нардепів інші громадяни.

Утім, запевнив парламентар, це не відповідає дійсності, оскільки депутат Верховної Ради може працювати виключно у межах своїх повноважень, які закріплені у законодавстві.

"І [нардеп] не є ні Миколою, ні Робін Гудом, ні кимось ще…" — зазначив Вірастюк.

Також "слуга" наголосив, що писав допис із деякою іронією, але спираючись на особисті спостереження за час своєї роботи нардепом.

Судячи з геомітки, публікацію було зроблено в Івано-Франківській області.

[ + – ] Допис Вірастюка про нардепів Фото: скриншот

[ + – ] Василь Вірастюк у масці Капітана Америки Фото: Facebook

Капітан Америка — супергерой компанії Marvel. Уперше з'явився у коміксах у 1941-му році. З 2010 року Капітан Америка став героєм кінематографічного всесвіту Marvel, його роль зіграв Кріс Еванс.

Нагадаємо, Вірастюка обрали народним депутатом на проміжних виборах, що відбулися 28 березня 2021 року. Склав присягу парламентаря він 15 червня.

У жовтні Вірастюку надійшов анонімний дзвінок із погрозами. Пізніше з'ясувалося, що людиною, яка дзвонила, був 19-річний житель Миколаєва. ЗМІ повідомляли, що хлопець міг мати психічний розлад.