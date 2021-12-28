"Вареник із бринзою, на смак як з оселедцем", — Вірастюк описав фото жіночих геніталій

Увагу нардепа від "Слуги народу" привернув знімок дівчини, яка підтягла ноги до голови та виставила зону бікіні. Пізніше Вірастюк опублікував допис із пропозицією "написати йому побажання, як йому жити і що писати".

Український нардеп Василь Вірастюк, який потрапив до Ради по мажоритарному округу в Івано-Франківській області як висуванець від партії "Слуга народу", прокоментував у Facebook фото жіночого статевого органу фразою "вареник із бринзою".

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Так політик відреагував на допис тренера Андрія Стригуна, в якому він додав фото дівчини, яка підтягує ноги до голови. На передній план чітко потрапляє зона бікіні.

"Вареник" із бринзою", — написав спочатку Вірастюк.

[ + – ] Хто саме опинився на фото, автор допису не уточнив

Далі пішла ціла дискусія, в яку втягнувся президент Федерації стронгмена України Сергій Конюшок.

"Вареник" хоч із бринзою, але на смак ніби з оселедцем", — продовжив Вірастюк.

Конюшок додав, що тоді виходить фаршмак і у "вареник" можна напхати все, що завгодно".

[ + – ] Спортсмени підключилися до обговорення фото

Після своїх коментарів під фото Вірастюк опублікував допис у Facebook, у якому просив кожного охочого написати "побажання, як йому жити, дихати та з ким дружити". При цьому нардеп супроводжував його картинкою, яка показує, що світ не змінюється після почутої чужої думки.

Автор фото з "вареником" у підсумку вирішив видалити допис, у соцмережі він зараз недоступний.

Нагадаємо, що нещодавно нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко запропонував перейменувати котлету по-київськи на "мітбол", бо молодь "диктує нові тренди".

Вірастюк у листопаді цього року постав у масці супергероя Капітана Америки. Цим він вирішив показати, що нардепи — це звичайні люди, а не супергерої.

Зазначимо, що Вірастюк став народним депутатом за підсумками проміжних виборів, що відбулися 28 березня 2021 року. Присягу він склав у Раді 15 червня під крики "Ганьба".