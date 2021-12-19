Тищенко назвав себе "молоддю" та запропонував перейменувати котлету по-київськи (відео)

Парламентарій упевнений, що молоді українці мають диктувати свої тренди, а традиційну українську страву слід називати "мітболом".

Нардеп, заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко запропонував запровадити нові тренди та перейменувати українські страви. Про це парламентарій заявив у ефірі телеканалу "Наш".

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На ковзанці, яку встановили біля Офісу президента, Микола Тищенко запросив журналістів та гостей продегустувати страви, у приготуванні яких він брав участь.

Один із кореспондентів поцікавився, що саме пропонують українцям на території "новорічного містечка".

"Можливо, котлети?", — запитав журналіст.

Проте, Микола Тищенко почав сперечатися з кореспондентом та заявив, що традиційну котлету по-київськи потрібно називати "мітболом". Крім цього, заступник голови фракції "Слуга народу" назвав себе "молоддю", яка "диктує нові тренди".

"Українською мовою — це мітбол. Це ми вводимо нові тренди. Ми молодь. А молодь завжди на передовій. І ми повинні, як найщиріша і найпотужніша молодь, диктувати нові тренди", — додав Микола Тищенко у спілкуванні з журналістом.

[ + – ] Микола Тищенко запропонував перейменувати котлету по-київськи

Нагадаємо, раніше нардеп Микола Тищенко говорив про перевірку українців у любові до сала. Заступник голови президентської фракції "Слуга народу" назвав себе "генетично налаштованим" українцем через любов до національної закуски.

А у жовтні 2021 року Микола Тищенко стверджував, що купує яловичину по 70 гривень на найдорожчому ринку Києва. У спілкуванні з журналістами нардеп від "Слуги народу" запевняв, що розуміється на нинішніх розцінках на продукти харчування, і зізнався, що робить покупки на Бессарабському ринку, де йому продають гречку по 28 гривень за кілограм, а яловичину — від 50 до 70 гривень. .