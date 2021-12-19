Тищенко назвал себя "молодежью" и предложил переименовать котлету по-киевски (видео)

Парламентарий уверен, что молодые украинцы должны диктовать свои тренды, а традиционное украинское блюдо следует называть "митболом".

Нардеп, замглавы фракции "Слуга народа" Николай Тищенко предложил ввести новые тренды и переименовать украинские блюда. Об этом парламентарий заявил в эфире телеканала "Наш".

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На катке, который установили возле Офиса президента, Николай Тищенко пригласил журналистов и гостей продегустировать блюда, в приготовлении которых он принимал участие.

Один из корреспондентов поинтересовался, что именно предлагают украинцам на территории "новогоднего городка".

"Возможно, котлеты?", — задался вопросом журналист.

Однако, Николай Тищенко начал спорить с корреспондентом и заявил, что традиционную котлету по-киевски нужно называть "митболом". Помимо этого, замглавы фракции "Слуга народа" назвал себя "молодежью", которая "диктует новые тренды".

"На украинском языке — это митбол. Это мы вводим новые тренды. Мы молодежь. А молодежь всегда на передовой. И мы должны, как самая искренняя и самая мощная молодежь, диктовать новые тренды", — добавил Николай Тищенко в общении с журналистом.

[ + – ] Николай Тищенко предложил переименовать котлету по-киевски

Напомним, ранее нардеп Николай Тищенко говорил о проверке украинцев по любви к салу. Замглавы президентской фракции "Слуга народа" назвал себя "генетически настроенным" украинцем из-за любви к национальной закуске.

А в октябре 2021 года Николай Тищенко утверждал, что покупает говядину по 70 гривен на самом дорогом рынке Киева. В общении с журналистами нардеп от "Слуги народа" заверял, что разбирается в нынешних расценках на продукты и питания, и признался, что делает покупки на Бессарабском рынке, где ему продают гречку по 28 гривен за килограмм, а говядину — от 50 до 70 гривен.