Вытеснили с первых полос: какие СМИ прекратили писать об Украине на фоне войны в Израиле

Война в Израиле вытеснила российско-украинскую повестку из западных СМИ. Некоторые медиа прекратили ежедневные обзоры, другие — сократили количество новостей об Украине. Фокус выяснил, какие СМИ сместили спектр внимания с Украины после начала палестино-израильского конфликта.

Крупное американское медиа СNN прекратило онлайн-трансляцию военных событий в Украине в формате ленты коротких новостей после начала войны на Ближнем Востоке. Напомним, с 24 февраля 2022 года СМИ практически ежедневно обновляла ленту. Однако с 7 октября 2023 года новости об Украине в онлайн режиме "закончились".

Последний раз СNN опубликовали обзор событий вечером 6 октября. Речь шла о трагедии в Грозе Харьковской области, где в результате удара российской ракеты погибли как минимум 51 человек. А также об атаке ВС РФ по центру Харькова, в результате которой погибли 68-летняя женщина и ее 10-летний внук.

Практически одновременно с CNN количество новостей об Украине сократили в американском издании The New York Times. На главной странице освещаются события в Израиле. В разделе об Украине, где в среднем ежедневно размещали по четыре-пять новостей, 7 и 8 октября поставили две новости, 9 и 10 — по одной.

Fox News с 7 октября также сократил количество новостей об Украине. Восьмого октября издание опубликовало одну новость. 9 октября — ни одной, 10 — две новости.

До этого в ленте в среднем ставили по три-пять новостей об Украине. Так, например, в воскресенье 1 октября издание опубликовало три новости, в понедельник 2 октября — четыре новости, во вторник 3 октября — шесть новостей. Новости о ситуации в Израиле Fox News обновляет каждый час.

При этом крупное американское издание The Washington Post продолжает активно освещать российско-украинскую войну, несмотря на конфликт ЦАХАЛ и ХАМАС, временно вытеснивший актуальность украинских новостей из западного информационно пространства.

То же самое делают журналисты британского издания The Guardian. Ежедневно в онлайн режиме они продолжают публиковать короткие новости о событиях в Украине. А британское издание The Times — аналитику о российско-украинской войне.

BBC немного снизили интенсивность новостей на фоне войны в Израиле: 7 октября они поставили одну новость об Украине, 8 — ни одной, 9 октября — одну, 10 октября — три. До этого 6 октября BBC опубликовали пять новостей в разделе об Украине, 5 октября — тоже пять новостей, 4 октября — четыре новости, 3 октября — две новости, 2 октября — две новости, 1 октября — одну новость. Ситуацию в Израиле СМИ обновляют каждый час.

Ранее эксперты говорили Фокусу, что палестино-израильский конфликт может временно сместить спектр внимания прессы с войны России против Украины. Однако это не означает, что поддержке Запада прекратится. Ни США, ни ЕС с большой вероятностью не пойдут на такие меры. Однако если война в Израиле затянется, финансирование Украины может сократиться.

Также Фокус подробно писал о том, может ли война в Израиле перекинуться на Европу. Противостояние ЦАХАЛ и исламских террористов спровоцировало волну насилия. В Лондоне нападали на еврейские магазины, а в Египте — расстреляли израильских туристов. Эксперты считают, что еврейские диаспоры будут враждовать по мере усиления боевых действий, и это может отразиться на безопасности стран Запада.