Поджоги мечетей и синагог: может ли война в Израиле перекинуться на Европу

Противостояние ЦАХАЛ нападению исламских террористов породило волну насилия: в Лондоне нападают на еврейские магазины, а в Египте расстреляли израильских туристов. Арабские и еврейские диаспоры будут враждовать чаще по мере усиления боевых действий, все это отразится на безопасности стран Запада.

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Напряженность между Израилем и арабским миром нарастает. Война и вытеснение исламских террористов породило волну насилия в других странах. В египетском портовом городе Александрия полицейский расстрелял автобус, в котором ехали израильские туристы. Погибли двое израильтян и четверо были ранены.

В Лондоне палестинцы нападают на еврейские магазины и рестораны. Британские полицейские вынуждены усиливать меры безопасности возле школ, где учатся дети израильтян. Британские еврейские общины готовятся к росту антисемитских преступлений на почве ненависти, отмечает газета The Times.

В тоже время сотни пропалестинских протестующих свободно прошли маршем по Манчестеру 8 октября, заявляя о "радости от нападений на Израиль".

Франция, Германия, Испания и Италия усиливают безопасность еврейских общин. Пропалестинские активисты своеобразно радуются в Берлине — раздают пахлаву в честь агрессии против Израиля.

Аэропорт Гамбурга 9 октября вынужденно приостановил работу из-за угрозы пассажирскому самолету, прилетевшему из Тегерана. На борту судна было 198 пассажиров и 16 членов экипажа.

"Экстремисты, похоже, воодушевлены нападением ХАМАС и усиливают агрессивную риторику. В сети публикуются наполненные ненавистью сообщения и призывы к агрессии против Израиля и его сторонников. Наблюдается рост антисемитских настроений", — констатировали в израильской неправительственной организации ADL (Anti-Defamation League).

Война в Израиле. Будут ли поджигать мечети или синагоги?

Палестинские сообщества непременно выступят против успехов ЦАХАЛ и в защиту своей автономии в Европе и США. Граждане еврейского происхождения и сторонники Израиля тоже будут протестовать, считает директор политико-правовых программ Украинского центра общественного развития, политолог Игорь Рейтерович.

"Конфликты пройдут в рамках действующего законодательства стран Запада. Поджоги мечетей или синагог точно не допустят. Нам предстоит увидеть политические спекуляции, когда позицию одной стороны будут возвышать над другой", — говорит Фокусу аналитик.

Арабским и еврейским нацменьшинствам невыгодно рисковать депортацией. Риски терактов возможны, но в европейских странах все же вероятны акты вандализмы, предполагает Рейтерович.

"Правоохранители находятся в высшей степени готовности и работают с возможными террористическими ячейками. С мигрантами плотно работают, в Германии полиция проверяет и держит под контролем склонных к силовым действиям", — подытожил директор программ.

Особое внимание нужно уделить Франции, где проживает крупная еврейская община и мигранты из стран Ближнего Востока. По данным правительства, во Франции живут более 500 000 евреев, это крупнейшее в Европе и третье по величине в мире их место проживания после Израиля и США.

Представитель правительства заявил в интервью вещателю RFE, что пропалестинский митинг в Лионе запретили из-за риска нарушения общественного порядка.

Фокус ранее подробно писал, как война в Израиле повлияет на российско-украинское противостояние. Внезапное нападение исламистов может изменить международные расклады.

Эксперты уверены, что израильско-палестинский вопрос не удастся решить быстро. Наземная операция ЦАХАЛ в екторе Газа может длиться несколько месяцев.