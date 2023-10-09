Підпали мечетей і синагог: чи може війна в Ізраїлі перекинутися на Європу

Протистояння ЦАХАЛ нападу ісламських терористів породило хвилю насильства: у Лондоні нападають на єврейські магазини, а в Єгипті розстріляли ізраїльських туристів. Арабські та єврейські діаспори ворогуватимуть частіше в міру посилення бойових дій, усе це позначиться на безпеці країн Заходу.

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Напруженість між Ізраїлем і арабським світом наростає. Війна і витіснення ісламських терористів породило хвилю насильства в інших країнах. У єгипетському портовому місті Александрія поліцейський розстріляв автобус, у якому їхали ізраїльські туристи. Загинули двоє ізраїльтян і четверо були поранені.

У Лондоні палестинці нападають на єврейські магазини і ресторани. Британські поліцейські змушені посилювати заходи безпеки біля шкіл, де навчаються діти ізраїльтян. Британські єврейські громади готуються до зростання антисемітських злочинів на ґрунті ненависті, зазначає газета The Times.

Водночас сотні пропалестинських протестувальників вільно пройшли маршем Манчестером 8 жовтня, заявляючи про "радість від нападів на Ізраїль".

Франція, Німеччина, Іспанія та Італія посилюють безпеку єврейських громад. Пропалестинські активісти своєрідно радіють у Берліні — роздають пахлаву на честь агресії проти Ізраїлю.

Аеропорт Гамбурга 9 жовтня вимушено призупинив роботу через загрозу пасажирському літаку, який прилетів із Тегерана. На борту судна було 198 пасажирів і 16 членів екіпажу.

"Екстремісти, схоже, натхнені нападом ХАМАС і посилюють агресивну риторику. У мережі публікуються сповнені ненависті повідомлення та заклики до агресії проти Ізраїлю та його прихильників. Спостерігається зростання антисемітських настроїв", — констатували в ізраїльській неурядовій організації ADL (Anti-Defamation League).

Війна в Ізраїлі. Чи будуть підпалювати мечеті або синагоги?

Палестинські спільноти неодмінно виступлять проти успіхів ЦАХАЛу і на захист своєї автономії в Європі та США. Громадяни єврейського походження та прихильники Ізраїлю теж протестуватимуть, вважає директор політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, політолог Ігор Рейтерович.

"Конфлікти відбудуться в рамках чинного законодавства країн Заходу. Підпалів мечетей або синагог точно не допустять. Нам належить побачити політичні спекуляції, коли позицію однієї сторони будуть підносити над іншою", — каже Фокусу аналітик.

Арабським і єврейським нацменшинам невигідно ризикувати депортацією. Ризики терактів можливі, але в європейських країнах все ж імовірні акти вандалізму, припускає Рейтерович.

"Правоохоронці перебувають у вищому ступені готовності і працюють з можливими терористичними осередками. З мігрантами щільно працюють, у Німеччині поліція перевіряє і тримає під контролем схильних до силових дій", — підсумував директор програм.

Особливу увагу потрібно приділити Франції, де проживає велика єврейська громада і мігранти з країн Близького Сходу. За даними уряду, у Франції мешкають понад 500 000 євреїв, це найбільше в Європі і третє за величиною у світі їхнє місце проживання після Ізраїлю та США.

Представник уряду заявив в інтерв'ю мовнику RFE, що пропалестинський мітинг у Ліоні заборонили через ризик порушення громадського порядку.

Фокус раніше докладно писав, як війна в Ізраїлі вплине на російсько-українське протистояння. Раптовий напад ісламістів може змінити міжнародні розклади.

Експерти впевнені, що ізраїльсько-палестинське питання не вдасться вирішити швидко. Наземна операція ЦАХАЛ у секторі Гази може тривати кілька місяців.