У Єгипті поліцейський розстріляв автобус із туристами з Ізраїлю (відео)
Єгиптянин розстріляв автобус у портовому місті Александрія. Унаслідок атаки загинули двоє ізраїльтян.
Офіцер поліції в Єгипті відкрив вогонь по автобусу, в якому перебували ізраїльські туристи. За попередніми даними, є жертви. Про це повідомляє видання The Times of Israel.
За даними ЗМІ, офіцер єгипетської поліції в неділю 8 жовтня розстріляв автобус у портовому місті Александрія. В автобусі перебували туристи — громадяни Ізраїлю.
Дані ЗМІ про жертв і постраждалих відрізняються. Повідомляють, що внаслідок атаки загинули двоє ізраїльтян, що підтвердили і в МЗС Ізраїлю.
Деякі видання пишуть про трьох загиблих: двох громадян Ізраїлю та одного єгиптянина.
Нагадаємо, що стали відомі додаткові подробиці аварії автобуса з українцями у Венеції.
Також повідомлялося, що упізнання деяких загиблих у с. Гроза Харківської області буде проводитися за ДНК.