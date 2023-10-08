У Єгипті поліцейський розстріляв автобус із туристами з Ізраїлю (відео)

Єгиптянин розстріляв автобус у портовому місті Александрія. Унаслідок атаки загинули двоє ізраїльтян.

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Офіцер поліції в Єгипті відкрив вогонь по автобусу, в якому перебували ізраїльські туристи. За попередніми даними, є жертви. Про це повідомляє видання The Times of Israel.

За даними ЗМІ, офіцер єгипетської поліції в неділю 8 жовтня розстріляв автобус у портовому місті Александрія. В автобусі перебували туристи — громадяни Ізраїлю.

Дані ЗМІ про жертв і постраждалих відрізняються. Повідомляють, що внаслідок атаки загинули двоє ізраїльтян, що підтвердили і в МЗС Ізраїлю.

Деякі видання пишуть про трьох загиблих: двох громадян Ізраїлю та одного єгиптянина.

Нагадаємо, що стали відомі додаткові подробиці аварії автобуса з українцями у Венеції.

Також повідомлялося, що упізнання деяких загиблих у с. Гроза Харківської області буде проводитися за ДНК.