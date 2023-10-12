Дай $4-6 тысяч или уходи: как МСЭК зарабатывает на военных ВСУ с инвалидностью

Работники центров медико-социальной экспертизы не стесняются зарабатывать на военных с инвалидностью. В качестве альтернативы деньгам, врачи предлагают бойцам отрезать конечности ради присвоения нужной группы. Самая дорогая — первая группа, которую дают в самых тяжелых случаях, рассказали Фокусу источники в МСЭК.

Участники боевых действий сталкиваются с неуважительным отношением со стороны работников центров медико-социальной экспертизы (МСЭК). Требование взяток за оформление групп инвалидности стало довольно частым явлением, говорят Фокусу источники в МСЭК.

Собеседники говорят о негласных "тарифах" на получение группы инвалидности для бойцов ВСУ, вернувшихся с фронта и получивших серьезные ранения. По их утверждениям, третья группа обойдется примерно в $4 000, а вторая — в $5 000. Цена за первую группу может доходить до $6 000 при наличии соответствующих ранений.

Оставляет желать лучшего недавний пример с Дмитрием Олейником, бойцом который защищал Харьков от российских оккупантов и в первые дни вторжения получил серьезное ранение.

Чтобы оформить группу инвалидности, он обратился в Харьковский областной центр МСЭК. Его глава Лариса Буничева не нашла ничего лучшего, как посоветовать отрезать ногу.

"Так зачем ты оставлял свою ногу, надо было чтобы ее отрезали и была бы 2-я группа. Это так выглядит благодарность людям, вставшим на защиту государства. Так тогда надо было и погибнуть в одном из штурмов… Надо вырвать все живое из человека и ехидно сказать: "Если бы была ампутация — была бы 2-я группа", — процитировал военный ответ главы МСЭК.

В итоге ему присвоили третью группу инвалидности.

Специалистов не выгонишь: как наказать работников МСЭК?

Некорректные высказывания, вынесенные решения и требования взяток работниками МСЭК крайне трудно пресечь, отметил в общении с Фокусом адвокат в сфере военного права Николай Максимов.

В составе комиссии работают специальные врачи и реформировать всю систему — крайне сложная задача.

"В условиях войны, получившие ранения нуждаются в оформлении инвалидности. Политика МСЭК сводится к жестким критериям. В случае несогласия с решением комиссии можно написать жалобу в Минздрав, но это малоэффективно", — указал юрист.

Еще один вариант действия, как говорит Максимов, это оспаривание вердикта МСЭК в судах. Там будет немного проще с бюрократией, но эффект также будет минимальным.

Были попытки бороться с военно-врачебными комиссиями при ТЦК, а злоупотребления в МСЭК в процессах выдачи справок и актов так и остались безнаказанными, заметил юрист.

Масштабы коррупции: сколько зарабатывают на группах инвалидности

В сентябре правоохранители разоблачили группу чиновников Самборской (МСЭК) и Турковской городской больницы. Вместе они хотели взять деньги у военного за установление 2-й группы инвалидности его отцу для завершения службы. За оформление нужных документов они запросили $3 200.

Во время задержания заместитель председателя врачебно-консультативной комиссии пыталась съесть стодолларовую купюру. После обысков по месту работы и в квартирах фигурантов были изъяты почти 30 000 долларов, более 10 600 евро, 37 000 гривен и 520 злотых наличными.

Прокуроры Белоцерковской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении действующего и бывшего врача МСЭК Киевской области и их сообщника.

Еще один пример взяточничества был в Киевской области. Врач-эксперт МСЭК и его посредник хотели оформить мужчине призывного возраста 2-ю группу инвалидности пожизненно за $2 000.

А в Харькове за требование такой же суммы от мобилизованного, в августе судили регистратора областной МСЭК №4. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что женщину задержали при получении $1 000 от заказчицы. Дома, в автомобиле и на рабочем месте у сотрудницы МСЭК провели обыски. У чиновницы нашли более полумиллиона гривен.

Напомним, что мэра Сум Александра Лысенко, которого подозревали в получении взятки, недавно выпустили из СИЗО. Чиновник внес нужную сумму залога.

В Днепре прокурор Левобережной окружной прокуратуры требовал $10 000 от местного жителя за изменение квалификации преступления его сына на менее тяжкое. Прокурора задержали "на горячем".