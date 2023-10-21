"Это прорыв": военный эксперт оценил договоренности Румынии и Украины (видео)

По мнению кандидата философских наук Валентина Гладких, одним убежденным и последовательным союзником Украины на международной арене стало больше.

Недавно прошли важные договоренности между Румынией и Украиной. Они касаются в первую очередь именно военной сферы. О том, можем ли мы считать, что Румыния станет для Украины второй Польшей в военной и экономической помощи, рассказал эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" в области военных вопросов, кандидат философских наук Валентин Гладких в эфире YouTube-канала Фокус.

"Ну, я не думаю, что Румыния станет второй Польшей. Потому что Польша, это Польша, а Румыния, это Румыния. Просто мы можем сказать, что одним убежденным и последовательным союзником Украины на международной арене стало больше", – сказал ,Гладких.

По мнению эксперта, это тем более важно, потому что долгое время Румыния была для Украины серьезным оппонентом, по крайней мере, на уровне региональной политики. Валентин Гладких привел в качестве примера сложный раздел шельфа Черного моря между Украиной и Румынией.

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"Это большое достижение на внешнеполитической арене, и я склонен полагать, что это будет очень серьезное направление для стратегического сотрудничества. То есть, это не вместо Польши, а вместе с Польшей. То есть Польша – это в одном направлении, а здесь – Румыния. И я думаю, что этот визит [президента Украины Владимира Зеленского в Румынию], его значение трудно переоценить", – добавил эксперт.

В ходе визита Зеленского в Румынию, о котором упомянул Валентин Гладких, обсуждалось сотрудничество по многим вопросам. В частности:

военно-техническая сфера;

передача Украине оружия;

подготовка украинских пилотов;

экономическое сотрудничество;

создание экономических коридоров, в том числе для экспорта украинской сельхозпродукции.

"Как раз с этими товарами мы столкнулись с определенной турбулентностью в отношениях с нашими другими соседями, в частности, с Польшей. Поэтому, безусловно, это своеобразный прорыв", – подчеркнул эксперт.

По мнению Гладких, усиление сотрудничества между Украиной и Румынией нужно рассматривать именно в региональном контексте.

Напомним, Румыния установит на границе с Украиной новую систему защиты от дронов. По информации журналистов, это будет одна из самых эффективных систем борьбы с БПЛА в Европе.

Ранее Фокус писал, что в МИД Румынии признали, что война в Украине затронула их страну. Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску отметила, что РФ нарушает румынское воздушное пространство и ставит под угрозу жителей страны.