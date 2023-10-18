Оружие, фармацевтика, транзит зерна: Украина и Румыния приняли новые договоренности (видео)

Премьер-министр Марчел Чолаку заявил, что благодарен Украине за непризнание молдавского языка как русского нарратива и опровержение фейков о румынских священниках в украинской армии.

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В Киеве состоялось совместное заседание правительств Украины и Румынии под председательством Дениса Шмыгаля и Марчела Чолаку соответственно. Об этом сообщил в собственном телеграм-канале украинский премьер-министр.

На пресс-конференции по итогам заседания премьер-министры обеих стран назвали такое сотрудничество плодотворным и эффективным. При этом Денис Шмыгаль обратил особое внимание на помощь Румынии более 125 тысячам украинских беженцев и поддержку во время зернового кризиса.

"Румыния фактически превратилась в хаб по военно-технической и гуманитарной помощи для Украины. Румыния поддержала все 11 санкционных пакетов Евросоюза против РФ. Румынские партнеры солидаризировались с формулой мира президента Украины Владимира Зеленского и выступили за создание специального международного трибунала для высшего политического руководства России", — подчеркнул Шмыгаль.

Глава украинского правительства отметил, что сегодня Румыния занимает третье место в двусторонней торговле Украины.

"Все это открывает широкий простор для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества обеих стран... которое выходит на новый уровень", — подчеркнул премьер.

Каковы основные направления сотрудничества Украины и Румынии

По словам Дениса Шмыгаля, было обсуждено четыре направления сотрудничества между странами:

логистика — развитие Дунайского портового кластера (Измаил, Рени и Усть-Дунайск) с повышением транзитного потенциала украинской агропродукции путем полноценного использования путей солидарности Евросоюза;

пограничная инфраструктура — уже открыто два пункта пропуска в Черновицкой области и запланировано открыть еще четыре на Буковине и в Закарпатье, есть договоренность о реализации пилотного проекта по совместному пограничному контролю;

сельское хозяйство — кроме дальнейшего развития путей солидарности ЕС, это также реализация программы в сфере хранения украинского зерна;

энергетика — дальнейшая поддержка энергосистемы Украины на фоне ракетных обстрелов РФ, развитие импортно-экспортных отношений, в частности установление воздушной линии от Южноукраинской АЭС к Румынской электростанции.

Кроме того, Шмыгаль упомянул о расширении сотрудничества в сфере энергетики, транспорта и цифровизации в рамках статуса Украины как ассоциированного участника Инициативы трех морей.

Глава Кабмина отметил, что 18 октября премьеры подписали семь документов, которые будут способствовать консолидации украино-румынского сотрудничества:

совместное заявление, где зафиксировали рамочные результаты встречи;

соглашение о строительстве автодороги из Белой Церкви Киевской области до пункта пропуска "Тиса";

меморандум о транзите и развитии пунктов пропуска;

соглашение о реадмиссии лиц, что поможет в борьбе с незаконной миграцией;

декларацию о намерениях министерств здравоохранения обеих стран по сотрудничеству медучреждений Украины и Румынии;

сотрудничество в фармацевтической сфере;

сотрудничество между Минэкономики Румынии и Минстратегпромом Украины для увеличения мощностей по производству оружия.

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В свою очередь Марчел Чолаку осудил российские ракетные и беспилотные удары по гражданской и портовой инфраструктуре Украины, назвав их военными преступлениями. Кроме того, румынский премьер поблагодарил украинского коллегу за то, что Украина не признала существование молдавского языка и считает этот язык румынским.

"Это российское изобретение отныне стерто", — подчеркнул Чолаку.

А еще на совместном заседании опровергли дезинформацию о том, что якобы румынские священники не могут служить в Украине на румынском языке.

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Фокус писал, что Румыния, Турция и Украина ведут переговоры о совместном разминировании Черного моря.

Напомним, Фокус сообщал, что в Румынии нашли обломки дрона ВС РФ. Глава румынского оборонного ведомства отметил, что военным необходимо усилить меры безопасности, поскольку количество российских ударов по украинским портам увеличилось.

Ранее Фокус информировал, что после инцидента с дронами РФ США перебросят в Румынию дополнительные истребители.