Зброя, фармацевтика, транзит зерна: Україна і Румунія ухвалили нові домовленості (відео)

Прем’єр-міністр Марчел Чолаку заявив, що вдячний Україні за невизнання молдавської мови як російського наративу та спростування фейків щодо румунських священиків в українській армії.

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У Києві відбулось спільне засідання урядів України та Румунії під головуванням Дениса Шмигаля та Марчела Чолаку відповідно. Про це повідомив у власному телеграм-каналі український прем’єр-міністр.

На пресконференції за підсумками засідання прем’єр-міністри обох країн назвали таку співпрацю плідною та ефективною. При цьому Денис Шмигаль звернув особливу увагу на допомогу Румунії понад 125 тисячам українських біженців і підтримку під час зернової кризи.

"Румунія фактично перетворилась на хаб з військово-технічної і гуманітарної допомоги для України. Румунія підтримала всі 11 санкційних пакетів Євросоюзу проти РФ. Румунські партнери солідаризувалися з формулою миру президента України Володимири Зеленського та виступили за створення спеціального міжнародного трибуналу для вищого політичного керівництва Росії", — підкреслив Шмигаль.

Очільник українського уряду зауважив, що на сьогодні Румунія посідає третє місце у двосторонній торгівлі України.

"Все це відкриває широкий простір для подальшої взаємовигідної співпраці обох країн… яка виходять на новий рівень", — підкреслив прем’єр.

Які основні напрями співробітництва України і Румунії

За словами Дениса Шмигаля, було обговорено чотири напрями співпраці між країнами:

логістика — розвиток Дунайського портового кластеру (Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ) із підвищенням транзитного потенціалу української агропродукції шляхом повноцінного використання шляхів солідарності Євросоюзу;

прикордонна інфраструктура – вже відкрито два пункти пропуску у Чернівецькій області і заплановано відкрити ще чотири на Буковині і в Закарпатті, є домовленість про реалізацію пілотного проєкту зі спільного прикордонного контролю;

сільське господарство — окрім подальшого розвитку шляхів солідарності ЄС, це також реалізація програми у сфері зберігання українського збіжжя;

енергетика — подальша підтримка енергосистеми України на тлі ракетних обстрілів РФ, розвиток імпортно-експортних відносин, зокрема встановлення повітряної лінії від Південноукраїнської АЕС до Румунської електростанції.

Крім того, Шмигаль згадав про розширення співпраці у сфері енергетики, транспорту і цифровізації через статус України як асоційованого учасника Ініціативи трьох морів.

Очільник Кабміну зауважив, що 18 жовтня прем'єри підписали сім документів, які сприятимуть консолідації україно-румунської співпраці:

спільну заяву, де зафіксували рамкові результати зустрічі;

угоду про будівництво автошляху із Білої Церкви Київської області до пункту пропуску "Тиса";

меморандум про транзит і розвиток пунктів пропуску;

угоду про реадмісію осіб, що допоможе у боротьбі із незаконною міграцією;

декларацію про наміри міністерств охорони здоров’я обох країн щодо співпраці медзакладів України і Румунії;

співробітництво у фармацевтичній сфері;

співробітництво між Мінекономіки Румунії та Мінстратегпромом України задля збільшення потужностей з виробництва зброї.

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Своєю чергою Марчел Чолаку засудив російські ракетні та дронові удари по цивільній і портовій інфраструктурі України, назвавши їх воєнними злочинами. Окрім цього, румунський прем'єр подякував українському колезі за те, що Україна не визнала існування молдавської мови та вважає цю мову румунською.

"Цей російський винахід відтепер стерто", — підкреслив Чолаку.

А ще на спільному засіданні спростували дезінформацію про те, що нібито румунські священики не можуть служити в Україні румунською мовою.

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Фокус писав, що Румунія, Туреччина та Україна ведуть перемовини про спільне розмінування Чорного моря.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що в Румунії знайшли уламки дрона ЗС РФ. Глава румунського оборонного відомства зазначив, що військовим необхідно посилити заходи безпеки, оскільки кількість російських ударів по українських портах збільшилася.

Раніше Фокус інформував, що після інциденту з дронами РФ США перекинуть до Румунії додаткові винищувачі.