"180 евро в месяц": эксперт рассказал, сколько Украина теряет из-за вынужденной эмиграции (видео)

По словам главы благотворительного фонда "Новая Страна" Андрея Новака, потеря человеческого потенциала стратегически будет главной для Украины. Но 6 миллионам украинских переселенцев было бы сложно найти работу, не уедь они за границу.

О том, сколько Украина теряет из-за вынужденной эмиграции, и сколько денег находящиеся за рубежом украинцы ежемесячно отсылают домой, в интервью Фокусу рассказал глава благотворительного фонда "Новая Страна" Андрей Новак.

Общий объем экономических убытков объясняется не столько оттоком населения, сколько военными действиями в отношении Украины.

"Как такового коэффициента [доходов и убытков] правительство не предоставляет и даже не посчитало. И это практически невозможно: экономические потери у нас в первую очередь из-за боевых действий, физического разрушения предприятий, украинской инфраструктуры и достаточно большой, все еще, оккупации территории Украины, юга и востока, а именно там сосредоточено большое количество промышленных и аграрных предприятий", — отметил он.

"Трети экономики не стало"

Новак напомнил, что, по данным за прошлый год, падение ВВП Украины составило треть.

"То есть трети экономики не стало — это очень большой удар. Я не могу представить ни одной другой страны мира, которая бы выдержала такой значительный удар — за один год потерять треть своей экономики", — объяснил эксперт, добавив, что в текущем году все же может быть и экономический рост, несмотря на обвал экономики.

Оживление экономики на 1-2% положение не изменит, однако меняется экономический вектор — свидетельство восстановления экономики в условиях активной фазы войны.

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Польза от беженцев

Эксперт также отметил, что миллионам соотечественникам было бы сложно найти работу, останься они в Украине. А так, за границей люди работают или получают пособия, а часть средств идет обратно родственникам в Украину.

"С другой стороны представьте, что миллионы украинцев не выехали. В Украине работы нет, большинство — вынужденные переселенцы; мы понимаем, что дистанционная работа — это далеко не для всех и не для всех профессий", — отметил представитель благотворительного фонда, добавив, что "6 млн украинцев оказались бы в достаточно тяжелом положении".

Средний перевод, который среднестатистический беженец отправляет в Украину, — около 180 евро в месяц. Ко всему прочему, это еще и поддержка валютного баланса, потому что средства поступают в валюте.

Стратегически потеря человеческого капитала будет наиболее тяжелой, но в ближнесрочной перспективе от этого есть и свои плюсы.

По словам Новака гражданам Украины не стоит обижаться на страны, в которых предлагают несколько тысяч евро тем, кто вернется обратно в Украину. Он назвал это вынужденной экономической мерой и посоветовал соотечественникам не рассчитывать на пособие, а устраиваться на работу.

Напомним, что в Нидерландах пытаются выдворить около 3000 беженцев из Украины. За добровольный отъезд предлагается 5 тысяч евро. Власти страны считают, что выходцы из Украины эксплуатируют систему временной защиты.

Также сообщалось, что даже без статуса беженца Япония готова предоставить жилье и бесплатные языковые курсы 2500 украинцам.