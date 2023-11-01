"Нет препятствий": любая страна НАТО может вступить в войну на стороне Украины, — дипломат (видео)

НАТО может вступить в войну, если будет иметь свои интересы, или на основе двусторонних соглашений. Сегодня этот вопрос имеет характер лишь политической воли, считает политик.

Любая страна НАТО может двусторонним решением вступить в войну на стороне другого государства. Для этого необходима лишь политическая воля. Об этом в интервью Фокусу сказал политик, дипломат Роман Бессмертный.

"Если говорить о правовой основе внутриуставные блоки Североатлантического блока и международное право, они неограничены. Каждая из стран НАТО может вступить, как союзник, в войну на стороне Украины", — сказал он.

Романт Бессмертный отметил, что этот вопрос освещался в западных СМИ еще задолго до войны в Украине — в 2010 году. Тогда все эксперты сошлись во мнении, что уставом НАТО не запрещено, что какая-то из его стран-участниц может включиться в войну на стороне другого государства.

"Нет преград для того, чтобы любая страна НАТО могла вступить в войну на стороне Украины. По моему мнению, с 2014 года этот вопрос носил характер только политической воли. При возникновении необходимых условий, при обеспечении их двухстронними соглашениями, это может произойти в любой момент", — сказал Роман Бессмертный.

Он добавил, что НАТО может вступить в войну, если будет иметь свои интересы, или на основе двусторонних соглашений.

"Мы говорим о 5 статье НАТО, но приведите мне пример, чтобы она включалась. На самом деле, включение 5 статьи — это тоже немалый экзамен. Она писалась, когда в НАТО было 10 государств, а сейчас их более 30. Но так. или иначе, мезанизм этот ни разу не задействовался", — сказал Бессмертный.

Напомним, что в Пентагоне считают, что после победы в Украине российские войска не остановятся и могут вторгнуться в страны Балтии. В этом случае рано или поздно НАТО ожидает прямое столкновение с Россией.

Ранее сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен попытаются убедить Конгресс одобрить помощь Украине и Израилю одним пакетом.