США поддержат всех борцов за демократию: появился оптимистичный прогноз по военной помощи Украине

Если Украина проиграет войну, российский президент Владимир Путин двинется на Европу. Если Штаты перестанут помогать Киеву, это вызовет разрушение цивилизации, говорят Фокусу военные аналитики.

Соединенные Штаты не дадут России выиграть полномасштабную войну в Украине. Вашингтону нельзя выбиваться из ключевых мировых игроков, которые управляют геополитическими процессами, говорит Фокусу заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

"Откуда брать деньги на войну? У нас есть союзники. Если Штаты хотят остаться в мировых лидерах, они не могут проиграть войну с Россией. Победа над Украиной не остановит Путина, далее РФ пойдет на Европу, а Китай захватит Тайвань. Штаты окажутся на задворках глобальных процессов, — отметил он.

К счастью, американские политики понимают риски катастрофы цивилизации. Внутренняя предвыборная турбулентность в Вашингтоне не отменит поддержку Украины. Но Киев способен вводить военные новшества самостоятельно, без миллиардных вложений союзников, добавляет аналитик.

Главный пример находчивости ВСУ — применение FPV-дронов на линии соприкосновения. Но "технологический прорыв", формулу которого вывел главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный, требует согласованной работы всех отраслей технологии, промышленности, инжиниринга и IT-сферы, считает Самусь.

"Главное не деньги, FPV-дрон недорого стоит. Нужна концентрация, грамотное управление и масштабирование достижений", — добавил эксперт.

В условиях президентских выборов в США оппонентам демократов из числа "трампистов" не выгодно, чтобы Украина при поддержке действующей власти добилась победы или решительных результатов на поле боя, говорит Фокусу эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Службы внешней разведки Василь Богдан.

"Противники Джо Байдена в Конгрессе проталкивают идею разделения украино-израильского пакета помощи на $106 млрд. Они говорят, что с Израилем все тяжелее и сначала нужно ему выделить деньги. Понятно, что тут есть политический элемент, но надо иметь в виду деятельность сильного израильского лобби в США", — рассказал эксперт.

США поддерживают всех борцов за демократию и с международным терроризмом в равной степени. Приоритеты администрации Джо Байдена не связаны с желанием Кремля и его союзниками — Китаем, Сирией, Ираном, Северной Кореей и прочими, добавил Богдан.

Республиканцы в целом не против военной помощи. Они боятся коррупционных рисков и требуют отчетности от Киева, заключил он.

Напомним, по данным газеты Financial Times республиканцы, выступающие против увеличения военной помощи Украине, могут помешать наступлению ВСУ. Приостановка военной помощи восстановит боеспособность оккупантов.

Фокус ранее писал о переходе полномасштабной войны в Украине в позиционную фазу. Затяжные боевые действия на руку Москве, но крайне разрушительны для Киева.