"Подозрительная активность": эксперт рассказал, что будет с долларом до конца года (видео)

По словам экс-члена Совета НБУ Виталия Шапрана, у Украины большой внешний долг, который в условиях войны продолжает расти. Соответственно, нельзя допускать девальвации гривны.

В условиях войны есть сильная экономическая неопределенность, которая влияет на многие сферы. В том числе и на курс валют. Экс-член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран в интервью Фокусу рассказал, чего ожидать от доллара в ближайшее время.

По его словам, пока что существенных изменений в курсе доллара не будет, поэтому все должно быть хорошо. В то же время, есть различные сценарии, которые могут это изменить.

"Сейчас существует такой тезис, который активно распространяется, что крепкая гривна и низкий курс доллара негативно влияет на доходы в государственный бюджет и это якобы плохо. Нам необходимо поэтому сделать 42 (курс, — ред.) или больше, чтобы выполнить бюджет. На самом деле это очень подозрительная информационная активность", — считает Виталий Шапран.

Эксперт заявил, что часть налогов от импорта действительно привязана к доллару и евро. Такая зависимость есть, но в то же время, у Украины высокая часть внешнего долга и его сумма постоянно увеличивается.

В результате, если сильно ослабить гривну и делать это искусственно, тогда это приведет не только к росту доходов в бюджет, но и к росту государственного долга.

"Для нашего государства, в тех реалиях, в которых мы входим в 2024 год, невыгодно делать очень серьезную девальвацию, ведь это обернется ростом долга и долговой нагрузки на бюджет, а это очень серьезные вещи", — подытожил Виталий Шапран.

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Напомним, 4 октября сообщалось, что в НБУ спрогнозировали, чего ожидать от курса доллара в ближайшее время. Национальный банк уже не контролирует официальный курс на уровне 36,56 грн за доллар, но, как объяснил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, у регулятора остались рычаги влияния на валютный рынок.