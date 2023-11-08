Гранаты на любой вкус. Сколько взрывчатки попало на черный рынок после начала войны в Украине

Гибель помощника главнокомандующего ВСУ Геннадия Частякова заставляет задуматься над проблемой оборота оружия и взрывчатки в стране. Ведь нельзя просто так подарить гранаты, их выдают и списывают строго по документам. Фокус выяснил, какие объемы боеприпасов продаются нелегально.

Помощнику главнокомандующего ВСУ Геннадию Частякову могли преподнести "смертельный подарок" на день рождения. По одной из версий, его коллега по фамилии Тимченко положил в деревянную коробку с бутылкой виски "Black Label" шесть гранат, чтобы удивить коллегу.

Частяков вернулся домой с работы, достал ящик и показал сыну гранату западного образца, говорят полицейские.

Предположительно, Частякову могли подарить наступательные и оборонительные гранаты DM51/DM51A2. Взрыв такого боеприпаса разносит осколки в радиусе до 10 метров.

После трагедии, квартиру погибшего и кабинет того, кто преподнес такой подарок обыскали. У последнего изъяли еще две аналогичные гранаты. Частяков при этом знал, что ему дарят боевые гранаты, заявила пресс-секретарь МВД Марьяна Рева.

"Очевидно, всерьез эти слова он не воспринял, поэтому имеем такую ужасную трагедию… Мы можем утверждать, что это был несчастный случай, неосторожное обращение с боеприпасами", – сказала она.

Цена до 500 гривен. Продаются ли гранаты подпольно?

Гранаты, взрывчатки, пластид и тротиловые шашки корректно считать не оружием, а взрывчатыми веществами или боеприпасами. Взрывчатка никогда не была и не будет в открытом доступе, говорит глава Ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.

"Объемы взрывчатых веществ на черном рынке представить невозможно, тем более подсчитать. Речь точно идет о шестизначных цифрах. Взрывчатые вещества нигде не "светятся", их цена варьируется от 400 до 500 гривен. Это одноразовая вещь и на фронте их меняют даже на сигареты", — поясняет специалист.

Немецкие гранаты, подаренные помощнику Залужного, дефицитные и должны храниться на военных складах. Учайкин не ответил, могли ли они ранее попасть на черный рынок.

"В любом случае надо готовиться к наплыву нелегального оружия и взрывчатых веществ из зон боевых действий. Трофеят гранатометы, пулеметы, танки, а вы говорите о гранатах… Такова реальность войны", — замечает он.

Около 30 тысяч боеприпасов лежат в земле

Когда речь идет о неучтенном оружии и взрывчатке, необязательно захватывать и обворовывать военные склады. После деоккупации Сумской области, тысячи тел российских солдат находили в полях, а в карманах и рядом с ними оставалось различное вооружение, привел пример военный эксперт Павел Нарожный.

Неучтенного оружия, взрывчатки, патронов и других боеприпасов в Украине, по его оценкам, неимоверное количество.

"В артиллерии есть норматив: около 2-3% снарядов не разрываются, а падают на землю. В одном боеприпасе от 6 до 15 килограмм взрывчатки. Берем среднюю цифру артвыстрелов ВС РФ на уровне 10 млн. Получается 20-30 тысяч неразорвавшихся боеприпасов лежат где-то. Я не говорю уже о закопанных минах", — объясняет эксперт Фокусу.

Любые гранаты, в том числе подаренные Частякову немецкие DM51/DM51A2, должны быть учтены на складах. Граната выдается и списывается по конкретной ведомости, их нельзя передавать просто так. Передача боеприпаса в качестве подарков считается незаконным оборотом взрывчатых веществ, заключил он.

Напомним, в августе этого года МВД Украины признавало увеличение количества огнестрельного оружия у граждан из-за войны. Работники Нацполиции и Госпогранслужбы находят незаконное оружие весьма часто.

Фокус ранее писал о передаче Украине конфискованного в США стрелкового оружия. Полиция Майами отправила в Киев 101 единицу "огнестрела".