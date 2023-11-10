Война в медиа, а не в реальности: как конфликт Сербии и Косово повлияет на войну в Украине

Напряжение между Сербией и Косово при поддержке РФ может привести к еще одной войне в Европе. Эксперты считают, что вероятность конфликта низкая, ведь России выгодна война в СМИ, а не в реальности.

В конце сентября после перестрелки в деревне Баньска на севере Косово представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Сербия нарастила вооружение на границе с Косово и назвал происходящее дестабилизирующим событием. Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Сербии Александру Вучичу и потребовал "немедленной деэскалации" и возвращения к диалогу.

Через несколько дней в СМИ сообщили, что Сербия отвела часть войск от границы с Косово, а президент Александр Вучич назвал любые военные действия контрпродуктивными.

На фоне вооруженного конфликта между Израилем и ХАМАСом потенциальная угроза "еще одной пороховой бочки в Европе" затихла. Однако в ноябре издание Foreign Affairs опубликовало статью о сохраняющемся напряжении на Балканах. Авторы отметили заинтересованность России в эскалации и предупредили о рисках для западных стран.

"Отчасти Россия рада разжечь исторический конфликт между Косово и Сербией потому, что это подвергает опасности ресурсы НАТО и подрывает мощь США в Европе… Даже если НАТО действительно даст отпор Сербии, Путин все равно может победить. Открыв еще один фронт, у Запада будет меньше возможностей помочь Украине", — говорилось в статье.

Угроза войны — не больше 1%

Разжигания конфликтов в разных точках мира входит в геополитические интересы Кремля, говорят Фокусу эксперты. Российская элита придерживается мнения, что любая нестабильность отвлекает страны Запада от целенаправленной политики против Москвы. И поскольку традиционно Россия считает Балканы своей сферой влияния, усиление этнического и религиозного напряжения между Сербией и Косово лежит в сфере их интересов.

"Это стратегия Путина. Он считает, что возникновение хаоса в разных точках мира будет отвлекать внимание, в первую очередь, США. А если конфликт разгорается в Европе — то Евросоюза. Таким образом коллективный Запад, по мнению российской элиты, не может справиться с диверсификацией рисков и будет переключать внимание, в нашем случае — с Украины", — говорит Фокусу политический аналитик Игорь Рейтерович.

Президент Сербии Александр Вучич проводит целенаправленную политику сближения с ЕС, и реальная эскалация конфликта для него невыгодна, так как проблема Косова остается главным препятствием для евроинтеграции страны.

Однако сербы не заинтересованы в вооруженном конфликте, считают эксперты. Несмотря на то, что в западных СМИ допускают "крымский сценарий", при котором сербы при поддержке Кремля направят "зеленых человечков" для установления контроля над северным Косово, вероятность этого невысокая.

Руководство Сербии понимает, что любые действия, способные усилить напряжение в Косово, будут моментально нейтрализованы США. Достичь желаемого результата не получится, а испортить отношения с западными странами, в частности Евросоюзом — вполне. Президент Сербии Александр Вучич проводит целенаправленную политику сближения с ЕС, и реальная эскалация конфликта для него невыгодна, так как проблема Косова остается главным препятствием для евроинтеграции страны. Портить результаты переговоров, которые продолжаются с 2014 года, Вучич, по мнению экспертов, не станет.

"Думаю, любой конфликт будут решать в политическо-дипломатическом ключе. Как в 90-х годах, когда вся Югославия была охвачена войной — точно не будет. Сейчас другие условия, ресурсы и политические расклады в регионе", — добавляет Рейтерович.

Война в СМИ

По мнению эксперта Украинского института будущего Игара Тышкевича, единственная причина, которая может подтолкнуть Сербию к большой войне — масштабные этнические чистки. Однако Косово на это не пойдет.

"Это скорее миф, чем реальности", — говорит Фокусу Тышкевич.

С большой вероятностью "горячая фаза" конфликта, если и наступит, то в информационном пространстве. Это крайне выгодно России. Ведь для войны в СМИ не нужно тратить масштабные ресурсы и прикладывать усилия, чтобы поддерживать градус напряжения.

Если допустить, что конфликт при определенных условиях все же перерастет в вооруженное столкновения, по мнению экспертов, это не снизит помощь Украине со стороны западных стран.

"Теоретически, если конфликт разгорится, ЕС займет позицию политико-дипломатического урегулирования в формате Минских договоренностей, как это было долгое время в Украине. О поставках оружия не будет речи. Участие в конфликте могут принимать страны НАТО, однако масштаб не сравним с Украиной, поэтому волноваться, что это отвлечет западный мир, не стоит", — добавляет Рейтерович.

Эксперты отмечают, что с большой вероятностью "горячая фаза" конфликта, если и наступит, то в информационном пространстве. Это крайне выгодно России. Ведь для войны в СМИ не нужно тратить масштабные ресурсы и прикладывать усилия, чтобы поддерживать градус напряжения.

"Про потенциальную войну в Косово и невозможность условного Запада обеспечить урегулирования конфликта мирным путем пишут в русскоязычных СМИ больше, чем в англоязычных. Как много американских политиков читают русскоязычные СМИ? Не думаю, что много. Нужно понимать, какие сигналы посылает РФ. Информация рассчитана на нас", — отмечает Тышкевич.

Напомним, по информации российских СМИ, РФ набирает в свою армию сербских наемников и размещает их в жилых помещениях в Подмосковье с намерением создать полноценную бригаду из сербских солдат.

Также Фокус рассказывал, что президент Сербии распустил парламент и объявил дату выборов.