В Сербии президент распустил парламент и назвал дату внеочередных выборов

Александар Вучич призвал к мирной кампании на фоне "глобальных вызовов" и предупредил о давлении из-за отношений с Косово.

Related video

Президент Сербии Александар Вучич 1 ноября распустил парламент страны. Внеочередные всеобщие, а также несколько местных выборов назначены на 17 декабря. Об этом сообщает RTS.

У Вучича было время до 2 ноября, чтобы назначить выборы в 250-местную Национальную ассамблею. Местные выборы состоятся в 60 муниципалитетах, в частности в Белграде.

Президент Сербии также обратился к гражданам с призывом к объединению в "трудное для всего мира время глобальных вызовов, войн и конфликтов". Он подчеркнул, что нужно сохранить национальные и государственные интересы страны на фоне возможного будущего давления из-за отношений с автономным краем Косово и Метохией.

"Для страны очень важно сохранить мир, стабильность и внутреннюю сплоченность и продемонстрировать демократию", — добавил Вучич в своей речи.

Предыдущие всеобщие выборы в Сербии состоялись в апреле 2022 года, следующие по графику выборы в парламент должны были состояться в 2026-м. Причиной роспуска парламента стало предложение правительства Сербии, которое было направлено Вучичу 30 октября. Назначение новых выборов правительство мотивировало многочисленными просьбами со стороны части общественности, а также просьбами оппозиционных партий.

"Новые парламентские выборы в нынешних обстоятельствах обеспечат более высокую степень демократии, снизят напряженность в обществе, остановят разжигание ненависти, а также подтвердят право свободно выражать мнения и взгляды по определенным политическим, экономическим и другим вопросам, включая дальнейшее утверждение европейских ценностей", — говорилось в тексте предложения.

Напомним, ранее президент Сербии Александар Вучич делал заявления относительно помощи Украине. Он отмечал, что Евросоюз никогда и никому не оказывал такую поддержку, как украинскому народу. Он также скептически отнесся к возможному расширению ЕС до 2030 года.