Никогда не получали такого уровня поддержки: президент Сербии обиделся на ЕС из-за Украины

Президент Сербии Александар Вучич сказал, что его стране Европейский союз никогда не предоставлял такую помощь, как Украине. А также скептически отнесся к возможному расширению ЕС до 2030 года.

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Президент Сербии Александар Вучич считает, что его страна никогда не получала такого уровня поддержки со стороны Европейского союза как Украина. Речь идет об обещаниях Киеву предоставить статус кандидата ЕС в течение года после подачи заявки и потенциальное начало переговоров о членстве. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

По мнению Вучича, его страна находится в гораздо лучшем состоянии, чем Румыния и Болгария в 2007 году, когда они присоединились к ЕС. Он скептически прокомментировал планы Евросоюза по расширению до 2030 года.

"Кто знает, что произойдет через семь лет? Поглотительная способность ЕС не больше, чем была. У вас есть 10 чистых плательщиков и 17 стран, которые берут их деньги. Ни одна из них не хотела бы иметь больше членов, на которых тратит деньги", – сказал президент Сербии.

Напомним, Сербия подала заявку на членство в ЕС в 2010 году, а переговоры начала в 2014 году. Однако они приостановились из-за нежелания нормализовать отношения с Косово.

30 августа Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал идею об установке ориентировочных сроков вступления новых государств. По его словам, ЕС стоит быть готовым к тому, что в его состав могут войти десять новых государств. При этом он не уточнил, о каких именно странах идет речь.

Ранее Фокус писал о том, что Венгрия может заблокировать процесс переговоров о вступлении Украины в ЕС в декабре, используя в качестве предлога тему нацменьшинств, на которой давно спекулирует. Киев готов пойти на уступки и внести поправки в законодательство, чтобы избежать потенциального конфликта. Но сначала необходимо провести переговоры с Венгрией и Румынией, которые выдвигают определенные требования, касающиеся прав своих этнических меньшинств в Украине.

Также Фокус сообщал, что по информации СМИ, Евросоюз собирается ввести санкции на алмазы из Российской Федерации. По неофициальнным данным, это может произойти уже осенью 2023 года.