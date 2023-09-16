Запрет начнет действовать с 1 января: ЕС хочет ввести санкции на алмазы из РФ, — СМИ

По словам журналистов, страны G7 также в ближайшие две-три недели планируют согласовать запрет на импорт российских алмазов.

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Евросоюз собирается ввести санкции на алмазы из Российской Федерации. Это должно произойти уже осенью 2023 года. Об этом пишет бельгийское издание Soir со ссылкой на источник в правительстве Бельгии.

Сообщается, что новые ограничительные меры будут подразумевать, что на территории Европейского союза разрешат оборот камней только с нероссийской маркировкой. Запрет начнет действовать уже с 1 января. Однако на обработанные бриллианты санкции введут позже. Это произойдет поэтапно.

Кроме того, как сообщило издание Bloomberg, страны G7 также в ближайшие две-три недели планируют согласовать запрет на импорт российских алмазов.

Издание пишет, что странам G7 еще предстоит разобраться в технических деталях запрета на алмазы, а затем осенью Европейский Союз сможет разработать правила санкций. План состоит в том, чтобы запретить закупку алмазов напрямую у российского гиганта ПАО "АЛРОСА" или у перепродавцов в Индии или Объединенных Арабских Эмиратах.

Напомним, что США ввели новые санкции против ведущих российских автопроизводителей. Под санкции США попали крупнейшие российские автопроизводители — ВАЗ, УАЗ и "Москвич". Ограничения коснулись и компаний-посредников, поставляющих в РФ высокотехнологичную западную продукцию.

Также 14 сентября СМИ писали, что россияне вывели из Европы не менее $50 млрд. Российские олигархи начинают отказываться от практики хранить все свои активы в странах Европы, где раньше они могли получать дивиденды в иностранной валюте и пользоваться низкими налогами.