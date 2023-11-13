"Волна за волной": почему ВС РФ активизировались под Бахмутом и какова их цель (видео, карта)

ВС РФ накопили ресурсы и перебросили на участок Бахмутского направления, с которого пытаются продвигаться. Эксперт Александр Коваленко ответил, куда движутся вражеские группы и имеют ли они шансы на успех.

Российские оккупанты активизировались на Бахмутском направлении. Об этом подробнее в комментарии Фокусу 13 ноября рассказал военный аналитик Александр Коваленко.

"Это действительно правда, но надо понимать, с чем именно связана их активизация. Я бы не оценивал это как какую-то волну наступательных действий, что это какое-то наступление — это именно контратакующие штурмовые действия", — подчеркнул он.

Эксперт объяснил, что попытки продвижения со стороны ВС РФ связаны с накоплением ресурсов. Враг переместил некоторые из них с севера на юг района вокруг Бахмута.

По словам Коваленко, в первую очередь российские захватчики стремятся отбить освобожденное село Клещиевка. Кроме того, враг попытается продвинуться в направлении также деоккупированной Андреевки.

"Главная их цель на сегодня — это выбить Силы обороны Украины с левой стороны от железной дороги и вернуть под контроль Клещиевку. Пока что эти контратакующие действия не принесли им какого-то успеха, хотя надо признать, что ресурса они там накопили большое количество", — отметил аналитик.

Фото: DeepStateMAP

Он подчеркнул, что речь идет о пехотной составляющей вражеского войска.

"Они имеют возможность сейчас воспроизводить вот такие "волна за волной" штурмовые действия", — добавил Коваленко.

В то же время, по словам эксперта, ВСУ контролируют господствующие высоты под Бахмутом, поэтому большинство попыток двигаться со стороны врага оборачивается для него большими потерями.

Комментарий Александра Коваленко (о ситуации под Бахмутом — с 0:26)

Напомним, ВС РФ сами пополнили вооруженный арсенал украинской штурмовой бригады. Российские оккупанты направлялись к своим позициям, когда допустили роковую ошибку.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 12 ноября предупреждал, что российские войска активизировались под Бахмутом. Он также отмечал, что враг пытается отбить "ранее утраченные позиции".