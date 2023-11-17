"Не выйдут на протесты": почему на пути в ЕС Украина забыла про людей с инвалидностью

В Украине около 3 миллионов людей с инвалидностью. Это 10% от фактического населения страны после начала полномасштабного вторжения. Фокус выяснил, почему власти не спешат улучшить их повседневную жизнь.

В Киеве грузинскому военному, который защищал Украину на фронте с 24 февраля 2022 года и в боях потерял обе ноги, отказали в аренде квартиры. Владелец апартаментов просто не захотел, чтобы там "жил инвалид". Об этом рассказала супруга ветерана.

По данным Министерства социальной политики, в начале 2022 года в Украине насчитывалось около 2,7 миллиона человек с инвалидностью. За время полномасштабного вторжения их количество стремительно увеличилось примерно на 300 тысяч.

Несмотря на то, что число людей с инвалидностью составляет почти 10% от фактического населения страны — по подсчетам Института демографии и социальных исследований на 1 января 2023 года в Украине проживало приблизительно 28-34 млн человек, власти не спешат сделать их жизнь более комфортной.

Говорят, но не делают

"Вчера ко мне подошел ребенок 12 лет, обнял, подарил шоколадный батончик и сказал "спасибо". Я стараюсь концентрироваться на хорошем, вижу позитивную тенденцию. У простых украинцев высокий уровень культуры по отношению к ветеранам. Мне каждый день говорят "спасибо". Чего нельзя сказать о представителях власти", — говорит Фокусу доброволец ВСУ, ветеран российско-украинской войны Олег Симороз.

После тяжелого ранения на фронте, мужчине ампутировали обе ноги. До войны Симороз занимался правозащитной деятельностью — боролся против незаконной застройки столицы. Теперь он на собственном опыте показывает, что значит жить в государстве, которое не замечает людей с инвалидностью. А главное — как с этим бороться. По словам Симороза, его часто просят рассказать о проблемах, с которыми приходится сталкиваться, а также о том, как развивается инклюзивность в Украине. Мужчина отмечает, что он устал не называть имена и обходить острые углы.

"На самом деле, говорить нечего, потому что инклюзивности в нашей стране нет", — отмечает Симороз.

В качестве яркого примера можно привести ситуацию с Киевским Национальным университетом имени Тараса Шевченко, куда ветерана пригласили в качестве спикера. Во время мероприятия прозвучала воздушная тревога. Учебное заведение не оборудовано под потребности людей с инвалидностью, поэтому Симороза, который передвигается на коляске, студенты спускали с третьего этажа в подвал фактически на руках.

Проблема включенности людей с инвалидностью в повседневную жизнь была актуальна и до полномасштабного вторжения. С начала большой войны их количество увеличилось до трех миллионов. При этом по данным соцопроса, проведенного по заказу ОО "Всеукраинское объединение организаций в интересах лиц с инвалидностью "Лига сильных"", 98% респондентов согласны, что люди с инвалидностью являются полноправными членами общества, хотя им приходится прилагать намного больше усилий для этого. Около 90% опрошенных считают, что люди с инвалидностью могут вести активную жизнь.

По словам Симороза, в Украине для тех, кто вынужден передвигаться на коляске, не хватает буквально всего — от инфраструктуры, которая улучшила бы мобильность — пандусов, низких бордюров — до комплексного подхода к проблеме.

"В столице чиновники даже не могут сказать мне: ты нас ругаешь, но мы будем осваивать деньги и через годы к чем-то придем. У них нет ни программы инклюзивности, ни списка адресов — где нужны пандусы, где проблемы с парковочными местами. Про это больно говорить, но дело не в отсутствие денег. Дело в халатности, бездеятельности и коррупции — как в местной власти, так и в центральной. Люди там оторваны от реальности. Первая леди страны говорит очень правильные вещи про инклюзивность. Но это только меседжи, которые не превращаются в программы", — продолжает Симороз.

Вопрос инклюзивности активно освещает первая леди Украины Елена Зеленская. В 2021 году она презентовала просветительский проект, который рассказывает о правильном общении с людьми с инвалидностью. После начала российско-украинской войны ни раз говорила, что города будут восстанавливаться с учетом необходимых аспектов безбарьерности. Людьми с инвалидностью также занимаются Минцоцполитики, частично — Минветеранов, а также департаменты в местных советах.

Симороз отмечает, что минимально решить проблему власти могли бы прямо сейчас и без огромных бюджетов и глобальных проектов. Достаточно увеличить финансирование коммунальных предприятий, которые своими силами сделают пандусы, а также изменить государственно-строительные нормы для частного бизнеса, ввести штрафы для предприятий, которые не заботятся о потребностях людей с инвалидностью.

"Частный бизнес — почти везде мог бы решить вопрос с помощью детского ведерка с бетоном. То есть больших затрат не нужно. Просто на несколько сантиметров опустить подъемы. Мы не на разных планетах живем с европейскими странами, где стоматология не сможет работать в доме на первом этаже без пандуса, потому что завтра ее оштрафуют" — отмечает Симороз.

Власти не видят угрозы

После войны перед Украиной стоит одна из первостепенных задач — сделать города и населенные пункты комфортными для людей с ограниченными возможностями. В том числе и для того, чтобы стать полноправным членом европейского сообщества, в котором тема инклюзивности — в приоритете.

По словам политического эксперта Олега Постернака, на данный момент власти глобально не заинтересованы в активном лоббировании интересов людей с инвалидностью. Политики, вероятно, считают, что эта группа общества не представляет угрозы протестной активности, а потому — нет глубокого понимания, что нужно защищать ее интересы.

"Нацменьшинства и сексменьшинства, если нужно, проведут кампанию в прессе, через общественные структуры организуют митинги, парады, проведут свое представительство в парламент. К сожалению, у организаций, помогающих людям с инвалидностью, такой возможности — масштабно повлиять на ситуацию — нет. Потому со стороны политической верхушки нет понимания, что это их часть электората, чьи интересы важно защищать. И в целом, нет простого человеческого отношения", — говорит Фокусу Постернак.

В контексте подготовки послевоенной Украины к вступлению в Европейский союз тема инклюзивности может стать одной из приоритетных наравне с правами нацменьшинств и борьбой с коррупцией. Представителям власти придется осознать, что людей с инвалидностью после завершения войны будет в разы больше. Они нуждаются в государственных программах, активной популяризации темы инклюзивности, переоборудовании инфраструктуры городов и населенных пунктов под их потребности.

Эксперт отмечает, что в ЕС входят страны с высоким уровнем правовой культуры, который формируется на основании общего блага. Пока в Украине правовая культура не на уровне ЕС, но решить вопрос с инклюзивностью так или иначе придется.

"Мы должны это сделать не только потому, мы идем в ЕС и нам должны выписать очередные требования — это прежде всего задача украинской власти. В Европе к вопросу инклюзивности предельно внимательны. Возможно, сейчас наши западные партнеры считают, что в условиях войны это не приоритетный вопрос, но со временем тема актуализируется", — добавляет эксперт.

Напомним, во время всеобщей мобилизации на военную службу в ряды Вооруженных сил Украины могут мобилизовать лиц с инвалидностью III группы.

Также Фокус писал, что у работников центров медико-социальной экспертизы существуют негласные "тарифы" для военных с инвалидностью. Самая дорогая — первая группа, цена за ее оформление может доходить до $6 000 при наличии соответствующих ранений. Третья группа обходится примерно в $4 000, вторая — в $5 000.