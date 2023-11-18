От "на лечение детям" до "нужд ВСУ": как мошенники адаптировались к войне

Мошенники, которые до войны собирали деньги якобы на помощь тяжелобольным детям, адаптировались к новой реальности. Теперь они собирают на "нужды ВСУ". На днях полиция начала проверку деятельности одного из таких фондов. Фокус выяснил обстоятельства дела и узнал почему этот вид бизнеса все еще процветает.

Возле столичной станции метро "Героев Днепра" люди в военной форме, представляющиеся волонтерами, собирали деньги якобы на помощь ВСУ. На них обратил внимание ветеран российско-украинской войны, доброволец ВСУ Олег Симороз.

"Посетили одну из точек сбора наличных мошеннической организации "Спаси родную страну", которую возглавляет Николай Осаула. Ничего хорошего я вам рассказать не могу. Меня как ветерана переполняют эмоции, потому что за эти несколько часов, что мы были на месте, были угрозы, насмешки над ранеными военными, титушки", — рассказал Симороз у себя в Facebook.

Молодые люди, собирающие деньги на ВСУ, не были военнослужащими, но при этом носили форму. Как выяснилось, мужчины работают за зарплату, которую фонд выплачивает им из собранных у прохожих денег.

"Учитывая, что это наличные деньги, учесть их невозможно, поэтому мошенникам так нравятся сборы наличных. Дальше часть денег на карман, ну и на ВСУ немного, потому что надо же благодарности у ребят клянчить, потому что бизнес должен работать. Схема тупая как дверь", — добавил ветеран.

Схема старая, причины новые

В разговоре с Фокусом Симороз отметил, что после широкого резонанса Национальная полиция начала проверку по факту законности деятельности благотворительного фонда. Волонтерам, по мнению ветерана, в перспективе могут объявить подозрение не только в мошенничестве, но и за угрозы в адрес ветерана российско-украинской войны.

По данным правоохранителей, 16 ноября полицейские доставили в территориальное управление полиции пятерых представителей благотворительного фонда. Их деятельность квалифицировали по статье 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество. В рамках уголовного производства проверяют всех представителей фонда, а также документацию учреждения.

Псевдофонды, собирающие деньги на нужды приютов, лечение тяжелобольных детей и прочие социально чувствительные темы, работают в Украине годами. Обычно волонтеры с прозрачными ящиками, на которых наклеена фотография тех, кому требуется помощь, стоят возле входа в метро, магазинов, аптек.

Это самая простая схема мошенничества, говорит Фокусу бывший полицейский-криминалист, адвокат Виктор Чевгуз. Чаще всего у таких волонтеров нет документов, подтверждающих деятельность их фондов. А если есть — то фейковые.

"Недавно на Виноградоре [Подольский район Киева] возле ТРЦ Retroville стоял джип с волонтерами. Я подъехал, попросил показать документы — больше я этого автомобиля не видел. Проблема в том, что правоохранители просто плохо работают. Они видят волонтеров, собирающих деньги непонятно на что, но не реагируют. А должны попросить предъявить документы, от имени какой организации собирают деньги, проверить, куда эти деньги пошли", — говорит Чевгуз.

Довести до суда несложно

В 2023 году в Украине зафиксировали антирекорд по количеству уголовных производств, возбужденных по факту мошенничества. По данным Офиса генпрокурора, за восемь месяцев было открыто 59 605 уголовных производств по статье 190 УК Украины. Это больше, чем за последние два года. При этом в суд направили лишь 14% от общего количества открытых производств. Для сравнения, в соответствующий период 2021 года в суд направили 30% из 23 847 уголовных производств по факту мошенничества.

По словам адвоката, довести расследование дела по факту мошенничество до суда несложно. Достаточно двух потерпевших, которые подтвердят, что пожертвовали деньги "фонду". После чего правоохранители проверят, куда поступили деньги.

"Я как следователь с 25-летним стажем гарантирую, что такие дела расследовать несложно. Правоохранители просто плохо выполняют свою работу", — продолжает Чевгуз.

Бывший полицейский-криминалист отмечает, если нет заявителей, оперативный работник, который обслуживает территорию, когда видит псевдоволонтерскую машину, может попросить человека в гражданском зафиксировать на телефон, чем занимается компания. Дальше прохожих, которые дали деньги "волонтерам" и попали на видео, можно вызвать в участок, показать им запись, узнать детали.

По статье 190 Уголовного кодекса Украины наказание зависит от суммы сборов. За мошенничество в особо крупных размерах или совершенное организованной группой грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Фокус писал, что в конце октября на телефоны украинцев приходила провокационная рассылка, в которой гражданам предлагали за деньги делиться информацией о ВСУ.

Фокус также рассказывал, что в ноябре украинка сложила в фиктивную брокерскую компанию почти 5,5 млн гривен.