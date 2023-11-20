Война — дело молодых: будут ли массово забирать на войну с 18 лет

Военные считают, что ряды ВСУ нужно пополнять молодыми бойцами с 18 лет, в том числе студентами, многие из которых подлежат мобилизации только на добровольной основе. Фокус выяснил, согласятся ли власти изменить подход к призыву.

Командир 1-го штурмового батальона 3 ОШБр Петр Горбатенко считает, что в Украине нужно проводить более широкую мобилизацию и отравлять в армию студентов 18-20 лет, которые по закону имеют право на отсрочку.

"Нам нужно мобилизовывать, при всем уважении, не старых дедов — они еще не старые, 50-летние, но когда доходит до боевых действий, они уже похожи на стариков, потому что у них куча хронических заболеваний к тому времени. Надо мобилизовывать 20-летних, 18-летних. В чем проблема, что они студенты? Ну и что? Студенты не должны воевать? Должны. Они подходят? Подходят. Они что, не умеют, не готовы, не рождены для войны? Все не рождены. Вопрос в подходе к подготовке", — заявил Горбатенко в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

Мобилизовать 18-летних — можно, но не всех

Тема снижения предельного возраста для военнообязанных все чаще обсуждается как среди военных, так и гражданских. По закону мужчин до 27 лет, которые не служили в армии и не проходили военную кафедру, могут забрать в ряды ВСУ только на добровольной основе. У студентов очного обучения в этом возрасте также есть право на отсрочку.

По мнению экспертов, некоторые подразделения действительно нуждаются в более молодых воинах, которые не только физически выносливее старших товарищей, но и легче обучаются новым технологиям. Так, например, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Сергей Рахманин говорил, что молодому поколению военнослужащих проще разобраться с управлением беспилотниками.

"Активно используются БПЛА. Военные активно используют компьютерные программы. Это требует определенных навыков", — говорил Рахманин.

По этой причине в мае парламент проголосовал закон о снижении предельного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет для тех, кто не имеет военного звания. Однако президент так и не подписал документ, изменения не вступили в силу.

Юристы отмечают, что в Украине есть воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов. Лица, которым исполняется 17 лет, приписываются к призывным участкам. В 18 лет они попадают в категорию призывников. А после достижения 27 лет — в категорию военнообязанных. По словам адвоката АО "Бачинский и партнеры" Максима Дзиковского, во время действия военного положения срочную службу запретили. Часть мужского населения до 27 лет являются призывниками, которых могут мобилизовать только на добровольной основе.

"В Украине есть призывники с 18 до 27 лет, которые подлежат срочной службе, и есть — военнообязанные. Те, кто проходят срочную службу или у кого во время учебы была военная кафедра, получают звание и подлежат мобилизации в военное время. Те, кто не имеют звания — призывники до 27 лет — подлежат срочной службе. Пока не подписан соответствующий закон, лица до 27 лет без военного звания не подлежат принудительной мобилизации", — говорит Фокусу Дзиковский.

По словам эксперта, власти могли бы усилить мобилизацию и без снижения предельного возраста военнообязанных. Для этого достаточно убрать срочную службу и сделать всех лиц, достигших 18 лет, военнообязанными.

"Можно пойти таким путем: срочную службу убрать, сделать контрактную армию и оставить мобилизацию. Тогда можно мобилизовать всех с 18 лет. В том числе тех, у кого нет воинского звания", — добавляет Дзиковский.

Боятся социального недовольства

По словам полковника запаса ВСУ Олега Жданова, одна из основных причин, почему власти не готовы усилить мобилизацию — социальное недовольство, которого стараются избежать.

"Война — дело молодых. И судя по ситуации на фронте, нужно призывать молодежь. По европейским меркам 50 лет — это средний возраст, старший начинается после 70. Но на войне, с точки зрения физической подготовки, 50-летние и 20-летние бойцы отличаются. Мало кто сохраняет хорошую физическую форму в возрасте от 50 лет", — говорит Фокусу Жданов.

По мнению эксперта, власти пока не готовы идти на радикальные методы, которые в перспективе могут повлиять на их рейтинг.

"Я думаю, с самого начала возрастной предел был нужен, чтобы меньше раздражать общество. На первом этапе войны было достаточно добровольцев. Возможно, власти не рассчитывали на долгую войны. Теперь всем понятно, что возраст снизят, мы никуда от этого не денемся. Или проиграем войну, или будем расширять мобилизацию", — считает Жданов.

Собеседник Фокуса добавляет, что, несмотря на продолжающуюся войну, в Украине не занимаются активным патриотическим воспитанием, что плохо сказывается на результатах мобилизации.

"Где у нас полноценная разъяснительная работа с обществом? Мы не можем решить проблему с поточной мобилизацией. Власти делают шаги, но они ни к чему не приводят. Чем закончилась история с военкомами? Ничем. А с уклонистами, которые платили деньги, чтобы не идти на войну — ничем. Власти знают, что весь гнев будет направлен на них, если усилить мобилизацию — будет падение рейтингов, недовольство общество, и они на это не идут", — добавляет эксперт.

Фокус ранее писал что в Верховной Раде готовят законопроект, которым предлагают ввести дополнительные основания для увольнения военнослужащих, изменить перечень тех, кто имеет право на отсрочку.

Также Фокус сообщал, что СБУ и Нацполиция задержали в Черновицкой области преступную группировку, которая создала канал незаконного выезда за пределы Украины мужчин призывного возраста.