Рост цен на топливо в Украине: эксперт объяснил, что повлияло на подорожание газа (видео)

В Украине значительно выросли цены на сжиженный газ для автомобилей. Председатель благотворительного фонда "Новая страна" Андрей Новак объяснил, почему произошли такие существенные поднятия цен и чего ожидать в дальнейшем.

Автомобильный газ в Украине подорожал. Ощутимые изменения в цене на топливо почувствовали граждане по всей стране. Глава благотворительного фонда "Новая страна" Андрей Новак объяснил Фокусу, что привело к повышению стоимости сжиженного газа и предоставил прогноз по росту цен на бензин и дизельное топливо.

По словам эксперта, отмена льгот на топливо летом 2023 года привела к скачку цен на дизельное топливо и бензин. Тогда цены на автогаз практически не изменились. Однако сейчас он "догоняет" это повышение.

Эксперт Андрей Новак объяснил изменения в ценовой политике на топливо в Украине

Закон связанности энергоносителей: почему сжиженный газ стал дорожать

Андрей Новак объяснил изменения в ценовой политике законом связанности энергоносителей.

"Запасы газа были немного больше у торговцев, и таким образом они имели возможность еще некоторое время продавать по предыдущим ценам льготного режима. В любом случае, когда идет повышение цен на одни энергоносители, рано или поздно это подтягивает повышение цен и на другие энергоносители. Это такой закон связанности энергоносителей, который мы видим не только на примере топлива, газа, а даже и твердого топлива", — рассказал эксперт.

Если раньше твердое топливо считалось в Украине дешевым, то сейчас автогаз догнал другие источники энергии. В результате, на производство единицы тепла сложилась примерно одинаковая цена.

"Курортного режима ни по одному виду топлива не будет", — добавил Новак.

Что будет с ценами на топливо?

Произойдет ли еще больший рост цены на газ, зависит от стоимости бензина и дизельного топлива. Если будет подорожание, тогда и газ повысится в цене.

По словам эксперта, на сегодня цены на газ в Украине нормализовались.

"Сейчас нет причин для роста цены на топливо, если правительство не решит вдруг эти потоки ресурсов дополнительно обложить налогом: то ли акцизом, то ли налогами, для того, чтобы больше наполнять государственный бюджет", — пояснил Новак.

Ранее Фокус писал, как решение о запрете экспорта топлива из РФ повлияет на цены в Украине и мире, ведь стало известно, что российское правительство на фоне топливного кризиса внутри страны ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля.

Также эксперты проследили цены на автогаз в Украине, которые активно растут с начала сентября . Топливо уже подорожало более чем на гривну за литр, но это еще не предел.