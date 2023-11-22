"Это принципиально": аналитик рассказал, для чего Путину нужен восток Украины (видео)

По словам Петра Черника, президент России отдал оккупантам приказ захватить два украинских региона и это план минимум. Сейчас Кремль хочет добиться позитива накануне выборов.

Сразу на нескольких направлениях фронта продолжаются активные боевые действия. Россияне пытаются взять под свой контроль крупные города на востоке страны. Военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник в интервью Фокусу рассказал, что сейчас происходит в районе Авдеевки, Лимана и Купянска.

По его словам, если брать в стратегическом смысле, то ситуация не меняется ни на Авдеевском направлении, ни на Лимано-Купянском. Есть большая "дуга", которую необходимо прочертить от Лимано-Купянского направления, до Бахмута, Авдеевки и Марьинки.

"Путин отдал приказ выходить на административные границы Донецкой и Луганской областей. Ничего не изменилось пока что, хотя неимоверно тяжело. Политическое решение есть, Путин отдал приказ выполнить это задание", — заявил Петр Черник.

Отдельно военный аналитик назвал причины, почему президенту России так важно взять под свой контроль целые регионы. По его мнению, Авдеевка и Бахмут являются своеобразными вратами ко всей Донецкой области и оккупанты это понимают.

Петр Черник считает, что два региона на Донбассе, которые по большому счету и стали одним из поводов войны, являются для Кремля минимальной задачей.

"Получится ли? Покажет время. Я не возьмусь прогнозировать. Для Путина это принципиально, ведь ему необходим позитив перед выборами президента", — заявил Петр Черник.

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Напомним, 22 ноября сообщалось, что начальник ГВА рассказал, что на самом деле происходит возле Авдеевки. По словам Виталия Барабаша, активные боевые действия на Донбассе не утихают и штурмы противника могут продолжаться круглосуточно. Украинские военные продолжают держать оборону.