"Две вещи": офицер ВСУ рассказал, какие средства могут изменить ситуацию на фронте (видео)

По мнению офицера и военного эксперта Петра Черника, Украине нужны тысячи дальнобойных баллистических ракет и большое количество авиации.

Украине нужны различные современные системы, не только радары Sentinel. Ситуацию на фронте помогут изменить дальнобойные баллистические ракеты и большое количество авиации. Такое мнение 22 ноября высказал военный аналитик, полковник Вооруженных Сил Украины, Петр Черник в интервью Фокусу.

Отвечая на вопрос журналиста Максима Добровольского, чем будут полезны современные радары Sentinel, которые США могут предоставить Украине, на поле боя Черник отметил, что для наших Сил обороны нужны разные системы, но не нужно сосредотачиваться только на одной из них.

"Любые системы, которые позволяют улучшать связь, лучше видеть их (ВС РФ — ред.) беспилотные системы. Если это контрбатарейная борьба, то лучше засекать артиллерийские залпы будут помогать нам бить врага. Но неправильно, немудро делать акцент на одной системе. Думать, что она кардинально изменит что-то на поле боя", — отметил офицер.

По его словам ситуацию на поле боя могут изменить всего две вещи: дальнобойные баллистические ракеты и авиация.

"...первое — это большое количество дальнобойных баллистических ракет, в частности ATACMS, о которых не говорил и не писал только ленивый. Речь идет не о десятках, а сотнях и тысячах. И большое количество авиации с большой ракетно-бомбовой нагрузкой. Все остальное — лишь точечные улучшения", — считает Петр Черник.

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Радар Sentinel от США

Украинское военное командование нуждается в радарах ближнего радиуса действия Sentinel. Технологии должны помочь отслеживать баллистические ракеты, беспилотники, авиацию и другие цели. Радиолокационные станции (РЛС) важно получить к зиме перед возможными ракетными ударами россиян по гражданским объектам и энергоинфраструктуре. Новые станции обеспечат большее покрытие территорий Украины. Этот радар имеет высокую устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы и противорадарных ракет и взаимодействует с архитектурами нескольких систем ПВО и ПРО.

Напомним, Польша в сентябре этого года собиралась купить у американской компании RTX (Raytheon) новые радары LTAMDS. Это оборудование отслеживает самолеты, крылатые ракеты и дроны на больших расстояниях.