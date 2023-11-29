"В МВД сидят до 300 тысяч человек": военные хотят мобилизовать чиновников, как это отразится на ВСУ

Живущие за счет налогоплательщиков госслужащие должны первыми встать на защиту Родины. Такое мнение высказали военные и считают его справедливым по отношению к тем же студентам, которых власти пытаются мобилизовать создавая новые законы. Фокус выяснил, реально ли пополнить ряды ВСУ "белыми воротничками".

Пока власти думают, как пополнить ресурсы ВСУ за счет студентов и простых рабочих, украинские военные озвучивают собственные предложения. Боец Дмитрий Глущенко с позывным "Сирко" обратил внимание на огромный ресурс чиновников всех уровней, который образовался в стране за годы независимости.

В одних только местных советах спокойно можно сокращать 60% мужчин призывного возраста. В прокуратуре, полиции и таможне лучше оставить максимум 20% штата, а остальных — на фронт. Если отправить в учебные части такое количество людей, резервы ВСУ восстановятся и даже увеличатся, а действующие военные пойдут на заслуженный отдых.

Свою идею солдат обосновывает тем, что чиновники первые должны защищать государство, так как "всю жизнь существовали за счет налогоплательщиков".

"Если ты живешь за счет государства, ты должен его защищать. А то получается х**ня — мы это государство сначала кормили, содержали, а теперь защищаем. А эти как сидели в своих кабинетах, так и сидят. Это несправедливо", — уверен "Сирко".

Стоит подчеркнуть, что предложение военного Глущенко появилось не просто так. Масштабное сокращение госчиновников и судей в октябре этого года анонсировала директор Департамента расходов бюджета органов власти Министерства финансов Людмила Рожкова из-за большого количества ненужных работников . По ее утверждению, в 2024 году в госсекторе будут заняты максимум 10% вакансий.

Как чиновника отправить в ВСУ

Мобилизационные правила для представителей власти прописаны в постановлении Кабинета Министров Украины №76 от 27 января 2023 года. В органах госвласти можно забронировать максимум 50% военнообязанных, за исключением руководящего звена.

Бронь независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности получают такие категории чиновников:

занимающие должности категорий "А" и "Б" (госсекретарь Кабмина, главы аппаратов Верховной Рады, Конституционного и Верховного судов, высших специализированных судов и их заместители, главы центральных органов исполнительной власти и их заместители, руководители департаментов госорганов и их заместители);

министры и их заместители;

главы самостоятельных структурных подразделений госорганов и их заместители;

работники патронатных служб.

В условиях полномасштабной войны надо пересмотреть списки чиновников, занимающих должности среднего уровня. Данная категория часто не загружена профильной работой, считает ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

После сокращений из госслужащих можно формировать бригады для продолжения контрнаступления. Но есть и обратная сторона процесса: резкое и массовое увольнение людей из учреждений и нарушение мобилизационного законодательства приведет к искам чиновников в суды. Это повлечет негативные процессы внутри страны.

"Претворить идею мобилизации чиновников в жизнь вполне реально. Сначала надо подумать, какие должности ключевые, чтобы система управления государством не обвалилась. Часть должностей можно сократить, а часть — объединить", — объясняет он Фокусу.

Почему из МВД не переводят в армию

Особенно внимательно стоит отнестись к идее привлечения в армию чиновников из Министерства внутренних дел, в структуру которого входят Нацполиция, Госпогранслужба, Нацгвардия и Госслужба по чрезвычайным ситуациям, добавляет военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"В МВД раздутый штат — почти 300 тысяч человек, они явно лучше подготовлены к фронту, чем гражданские, которых ловят по улицам. На основе только этого министерства можно образовать бригады для наступления. Если оттуда возьмут хотя бы 100 тысяч силовиков, это значительно повысит силы ВСУ и вопрос о мобилизации как минимум отпадет на полгода", — говорит он Фокусу.

Если добавить чиновников из других министерств и госорганов, можно смело говорить о 200 тысячах солдат. Мобилизация госслужащих одновременно снизит и коррупционные риски.

Отдельный вопрос — почему в условиях войны выделяются огромные деньги на содержание бюрократического аппарата. Создается впечатление, что одни воруют, а вторые — дают возможность украсть, создавая силовое прикрытие, заключил Снегирев.

Напомним, украинским топ-чиновникам ограничили выезд за границу: решение о заграничной командировке принимает лично премьер-министр Денис Шмыгаль.

Фокус ранее писал о сокращении количества сотрудников в органах государственной власти. С января по сентябрь этого года стало на 5,3 тысячи чиновников меньше.