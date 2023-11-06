Украинцы уходят с государственной службы: как сократилось количество госслужащих

Как отмечают в Министерстве финансов, в условиях войны государственным органам власти нужно максимально эффективно использовать ресурсы государства.

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В государственных органах власти продолжает сокращаться количество сотрудников. Так, в период с января по сентябрь 2023 года в госорганах стало на 5,3 тысячи работников меньше. Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, общая численность госслужащих сейчас составляет 170,5 тысяч человек.

Наибольшее сокращение произошло:

в Государственной налоговой службе — минус -2,1 тысячи человек;

в аппаратов местных и апелляционных судов — минус 765 человек;

в Госпродпотребслужбе — минус 731 человек;

в Госгеокадастре — минус 546 человек;

в Госказначействе — минус 538 человек.

В то же время, в Пенсионном фонде количество сотрудников увеличилось на 1,5 тысячи, в Минюсте на 566 человек, а штат Бюро экономической безопасности увеличился на 346 человек.

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Оклад, надбавки, премии: сколько получают госслужащие в Украине

"В условиях военного положения актуальным остается проведение реформы госуправления по пересмотру функций тех или иных государственных органов и оптимизации численности по результатам функционального анализа. Максимально эффективное использование ресурса государства – это приоритет, который касается и системы государственного управления", — рассказал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

В общей сложности в органах государственной власти по состоянию на конец III квартала 2023 года без учета сектора безопасности и обороны функционирует Секретариат КМУ и 17 министерств, 20 служб, 14 агентств, 4 инспекции, 4 комиссии, 8 других государственных органов.

Как изменятся зарплаты госслужащих в 2024 году

Министерство финансов инициирует и заложило в проект сметы на следующий год введение новой грейдовой системы должностных окладов в органах государственной власти.

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Работы не будет: украинцам пообещали сократить некоторые должности в 2024 году

В рамках реформы все должности будут сформированы в группы по определенным признакам для стандартизации оплаты труда. Таким образом вознаграждения госслужащих станет более прозрачным, благодаря чему увеличится значение оклада над премиями. Согласно соответствующему проекту закона №8222, который прошел первое чтение, зарплата будет разделена на две части:

постоянную — она будет состоять из должностного оклада, надбавки за выслугу лет, за ранг госслужащего, денежной помощи, выплачиваемой с предоставлением ежегодного основного оплачиваемого отпуска;

вариативную — это премии по результатам ежегодного оценивания служебной деятельности и месячной, квартальной премии, компенсации за дополнительную нагрузку и по вакантной должности.

Напомним, недавно Верховная Рада вернула норму об открытии электронных деклараций чиновников для широкой общественности. Кроме того, 17 октября 2023 года Кабмин Украины разрешил сокращать государственных служащих по состоянию здоровья, но если у них есть право на досрочный выход на пенсию.