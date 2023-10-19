Работы не будет: украинцам пообещали сократить некоторые должности в 2024 году

В проекте государственного бюджета на 2024 год финансирование предусмотрено только на фактически работающих на госслужбе людей. Поэтому набирать персонал в некоторые сферы не будут совсем.

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В Украине собираются сократить вакантные должности в штатах органов исполнительной власти и в аппаратах судов. Соответствующее решение правительства уже есть, сообщила директор Департамента расходов бюджета органов власти Министерства финансов Людмила Рожкова.

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"Было поручено провести сокращение в государственных органах исполнительной власти. Но судебной власти это тоже касается. Если несколько лет конкретные вакантные должности в судах не заполняются, то они и не нужны", — сказала она.

Рожкова отметила, что в проекте государственного бюджета на 2024 год финансирование предусмотрено только на фактическую численность работников государственных учреждений.

"Финансово будет обеспечена только фактическая численность работников аппаратов судов. То есть будет происходить финансирование только фактически работающих людей", — добавила представительница Минфина.

При этом предусмотрено, что на весь 2024 года можно будет заполнить только 10% текущих вакансий. Конкретных данных по вакансиям на госслужбе и в судах в Минфине не озвучили.

Сколько будут платить госслужащим в 2024 году

В рамках новой модели оплаты труда государственных служащих, которую собираются внедрить с 1 января следующего года, будет усилена значимость должностного оклада и снижение премий. Об этом Фокус уже писал в своей статье "Зарплаты как в бизнесе. Что изменится в оплате труда госслужащих с 1 января".

Как объяснил адвокат судебной практики АО AVER LEX Иван Осколков, зарплата государственных служащих сейчас зависит от многих факторов. Выплаты состоят из:

должностного оклада;

надбавки за выслугу лет;

надбавки за ранг государственного служащего;

премии (в случае установления).

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Но проект закона №8222 о внесении изменений в ЗУ "О государственной службе" предлагает усилить престиж госслужбы. Произойдет это после того, как зарплата в госсекторе будет как в бизнес-среде. Ожидается, что уже через пять лет госслужащие будут получать 70 — 90% размера на аналогичных должностях в частном секторе.

Напомним, 17 октября 2023 года Кабмин Украины разрешил сокращать государственных служащих по состоянию здоровья, но если у них есть право на досрочный выход на пенсию. Также Фокус рассказывал, на какую работу сейчас могут устроиться украинцы и какую зарплату им выплачивают.