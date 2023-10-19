Роботи не буде: українцям пообіцяли скоротити деякі посади у 2024 році

У проєкті державного бюджету на 2024 рік фінансування передбачено тільки на людей, які фактично працюють на держслужбі. Тому набирати персонал у деякі сфери не будуть зовсім.

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В Україні збираються скоротити вакантні посади в штатах органів виконавчої влади та в апаратах судів. Відповідне рішення уряду вже є, повідомила директорка Департаменту видатків бюджету органів влади Міністерства фінансів Людмила Рожкова.

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"Було доручено провести скорочення в державних органах виконавчої влади. Але судової влади це теж стосується. Якщо кілька років конкретні вакантні посади в судах не заповнюються, то вони й не потрібні", — сказала вона.

Рожкова зазначила, що в проєкті державного бюджету на 2024 рік фінансування передбачено тільки на фактичну чисельність працівників державних установ.

"Фінансово буде забезпечена тільки фактична чисельність працівників апаратів судів. Тобто відбуватиметься фінансування тільки тих людей, які фактично працюють", — додала представниця Мінфіну.

При цьому передбачено, що на весь 2024 рік можна буде заповнити тільки 10% поточних вакансій. Конкретних даних щодо вакансій на держслужбі та в судах у Мінфіні не озвучили.

Скільки платитимуть держслужбовцям у 2024 році

У рамках нової моделі оплати праці державних службовців, яку збираються впровадити з 1 січня наступного року, буде посилено значущість посадового окладу і зниження премій. Про це Фокус уже писав у своїй статті"Зарплати як у бізнесі. Що зміниться в оплаті праці держслужбовців з 1 січня".

Як пояснив адвокат судової практики АО AVER LEX Іван Осколков, зарплата державних службовців нині залежить від багатьох факторів. Виплати складаються з:

посадового окладу;

надбавки за вислугу років;

надбавки за ранг державного службовця;

премії (у разі встановлення).

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Але проєкт закону №8222 про внесення змін до ЗУ "Про державну службу" пропонує посилити престиж держслужби. Відбудеться це після того, як зарплата в держсекторі буде як у бізнес-середовищі. Очікується, що вже за п'ять років держслужбовці отримуватимуть 70- 90% розміру на аналогічних посадах у приватному секторі.

Нагадаємо, 17 жовтня 2023 року Кабмін України дозволив скорочувати державних службовців за станом здоров'я, але якщо у них є право на достроковий вихід на пенсію. Також Фокус розповідав, на яку роботу зараз можуть влаштуватися українці і яку зарплату їм виплачують.