Робота під час війни: українцям розповіли про найпопулярніші спеціальності (документ)

В уряді вважають, що потреба в робочій силі зростатиме чотири роки поспіль, а найбільш затребуваними на ринку праці будуть фахівці на будівництві та з видобутку корисних копалин.

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Повномасштабна війна в Україні вплинула на ринок праці, внаслідок чого одні спеціальності отримали нове життя, а інші зовсім втратили актуальність. Але після війни на ринку туди теж відбуватимуться зміни. Так, у Міністерстві економіки оприлюднили проєкт "Розрахунку потреб у фахівцях і робітничих кадрах на ринку праці за видами економічної діяльності та професійними групами на 2024-2027 роки". Документ було опубліковано для обговорення на сайті Федерації профспілок України.

Потрібні робочі руки: як змінюватиметься потреба в робочій силі

Відомство прогнозує, що попит на робочу силу поступово збільшуватиметься щороку. Наприклад:

у 2024 році Україна потребуватиме 482 тисячі робітників;

у 2025 році — 542 тисячі;

у 2026 році — у 607 тисячах;

у 2027 році — 669 тисяч.

Яких фахівців потребуватиме Україна Фото: Мінекономіки

При цьому найбільш затребуваними на ринку праці в наступні чотири роки будуть:

робітники з видобутку корисних копалин і на будівництві — потреба в таких фахівцях становитиме 358 тисяч;

керівники підприємств, установ та організацій — 179 тисяч;

водії та робітники з обслуговування пересувної техніки та установок — 175 тисяч;

професіонали в галузі фізичних, математичних і технічних наук — 147 тисяч;

технічні фахівці в галузі прикладних наук і техніки — 143 тисячі.

Яку роботу пропонують українцям зараз

У вересні 2023 року найчастіше роботу громадянам пропонували в таких категоріях, як:

"Сфера обслуговування" (+4% до серпня, 20 172 вакансій);

"Робочі спеціальності, виробництво" (+4%, 19 685);

"Продаж, закупівля" (+2%, 13 768);

"Роздрібна торгівля" (+3%, 12 836);

"Готельно-ресторанний бізнес, туризм" (+4%, 11 300).

Водночас на ринку праці в перший місяць осені простежувалася тенденція, що роботодавці не проти наймати співробітників без досвіду (+5% порівняно із серпнем, 38 012 вакансій) і частіше пропонували дистанційну роботу (+4%, 6 348).

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Також спостерігалося зростання вакансій для ветеранів (+8%, 5 323), пенсіонерів (+8%, 3 798), студентів (+7%, 20 867), людей з інвалідністю (+5%, 8 378). Водночас кількість відгуків на вакансії виявилася на рекордно низькому рівні.

Нагадаємо, нещодавно в Європейській Бізнес Асоціації наголошували на негативному впливі мобілізації на ринок праці в Україні. Усе тому, що в багатьох р регіональних компаніях до 20% працівників служать в армії.

Ще Фокус розповідав, що протягом найближчих трьох років очікується, що валовий внутрішній продукт (ВВП) України зросте на 5-7,5%.