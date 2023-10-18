Українцям підвищують зарплати: як змінюється ставлення роботодавців до персоналу (дослідження)
Більшість компаній, присутніх на ринку праці, готові запроваджувати нові зміни для своїх співробітників у 2024 році.
Ринок праці в Україні поступово відновлюється від шоку війни. Позитивні зрушення почалися 2023 року, а вже наступного близько 65% українських роботодавців збираються відкривати нові вакансії та працевлаштовувати людей. Про це йдеться в дослідженні Європейської Бізнес Асоціації "Ринок праці під час війни".
Як зазначається в дослідженні, понад 80% бізнесів не планують скорочувати чисельність персоналу. Водночас 93% учасників дослідження підтвердили, що в їхніх компаніях у 2024 році збираються підвищити зарплату співробітникам.Важливо
Так, близько третини HR-фахівців повідомили, що керівництво їхніх компаній обіцяє підняти рівень зарплат на 10-15%. Що стосується зарплат у 2023-му, то майже половина компаній (47%) уже підвищила виплати своїм співробітникам на 10-15%.
Згідно з опитуванням, у бізнесі намічається дефіцит кадрів. Так, 55% компаній підтвердили, що вже відчувають дефіцит кадрів, 33% зазначили, що частково зіткнулися з дефіцитом, а ще 12% поки не відчувають його.
Цікаво, що на тлі дефіциту кадрів, найскладніше найняти на роботу:
- менеджерів середньої та вищої ланки (директора, керівника);
- фахівців вузького профілю;
- фахівців зі знання англійської мови;
- маркетологів, ІТ-фахівців, HR, секретарів, менеджерів з продажу;
- юристів, аудиторів, адвокатів, фінансистів, логістів, бізнес-аналітиків;
- інженерів, хіміків, фармацевтів, агрономів, мікробіологів;
- слюсарів, механіків;
- виробничий персонал;
- робітників у магазини: кухарів, пекарів;
- обслуговуючий персонал.
Водночас роботодавці запроваджували деякі зміни у 2023 році. Наприклад:
- підвищували зарплати співробітникам — про це повідомили 76% респондентів;
- збільшували функціонал і наймали нових співробітників — про що розповіли 51% респондентів;
- заморозили бюджети на розвиток, навчання та утримання персоналу — про це повідомили 21% респондентів;
- скорочували персонал — за даними 8% респондентів;
- не виплачували бонуси і преміальні — за інформацією 4% респондентів;
- а ще 1,5% респондентів поінформували про зменшення рівня заробітної плати.
Також HR-фахівці розповіли, які зараз є проблеми на ринку праці України:
- дефіцит талантів;
- мобілізація;
- бажання працювати віддалено;
- відтік кваліфікованих кадрів за кордон;
- вигорання і втома співробітників.
До слова, раніше в Європейській Бізнес Асоціації говорили, що мобілізація негативно впливає на ринок праці в Україні, оскільки в більшості регіональних компаній до 20% працівників служать у ЗСУ. Також нагадаємо, що голова правління Ліги банків України Олена Коробкова заявила, що рівень реальних зарплат повернувся до показника початку 2022 року.